Všechny interiéry hradu Valdštejn budou nově přístupné i bez průvodce

Návštěvníci hradu Valdštejn u Turnova v Českém ráji se dostanou v této sezoně do všech jeho interiérů bez průvodce. Dosud to možné nebylo. Novinářům to dnes řekla ředitelka městské společnosti Turnovské památky a cestovní ruch Andrea Berndtová. Hrad, který založil kolem roku 1260 rod Markvarticů, má městská společnost Turnova ve správě.
"Reagujeme tak na situace z minulých let, kdy zejména cizinci do těch interiérů nechodili, protože interiéry byly přístupné pouze s průvodcem. A ten průvodce v pravidelných prohlídkách hovořil pouze česky a turisté ze zahraničí dostávali jenom tištěný text," řekla Berndtová.
S tím související novinkou bude podle ní také audioprůvodce, v němž návštěvníky hradem pomyslně provede šlechtična z 19. století, baronka Marie Felicitas Lexová z Aehrenthalu. Tento rod hrad vlastnil v letech 1821 až 1945 a zasloužil se o jeho zpřístupnění turistům. Audioprůvodce bude zatím v českém a anglickém jazyce a v průběhu sezony přibude ještě německá a polská mutace. "Vnímáme velký, opravdu velký nárůst počtu návštěvníků z Polska," dodala ředitelka turnovské městské společnosti. Loni hrad Valdštejn navštívilo zhruba 52.000 návštěvníků, z Polska jich bylo zhruba pět procent.
Sezona na nejstarším dochovaném hradu v Českém ráji začne 2. dubna. Za jeho prohlídku zaplatí turisté v této sezoně o 20 až 40 korun více než loni. Základní vstupné pro dospělého zdražilo na 150 korun a zlevněné pro děti, studenty, seniory a lidi s handicapem bude za 100 korun. Zvýhodněné vstupné bude mít hrad také pro rodiny až s třemi dětmi, zaplatí 350 Kč. První akcí na Valdštejně bude tento pátek divadelní představení na prvním nádvoří nazvané "O nejslavnějším zmrtvýchvstání" a o den později na druhém nádvoří budou krátké koncerty středověké hudby v podání liberecké skupiny Subulcus.
Podle Berndtové chystají pro tento rok ještě jednu novinku, kterou se jim ale podaří zrealizovat zřejmě nejdřív na sklonku léta. "Ve sklepení hradu je expozice z 90. let, která se zaměřuje hodně na odbornou geologii a my chceme tuto geologickou expozici vyměnit za atraktivní pro děti a zároveň budeme cílit na skupinu se zrakovým postižením. Bude to haptická expozice," řekla. U projektu zhruba za milion korun podle ní čekají, zda získají dotaci z přeshraničního evropského programu.