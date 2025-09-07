Nejdřív pivo, pak triatlon. Všelibice znají recept na drsňáka

Matěj Klimša
  14:22
Každý závodník vypije půl litru piva a pak se vrhne do bazénu. Tak vypadá start triatlonu ve Všelibicích na Liberecku. Letos se ho zúčastnilo osmnáct lidí, od dětí po dospělé. Startovala i jedna žena.

Plavání v bazénu na šedesát metrů, dvanáct kilometrů na kole a na závěr necelé tři kilometry běhu. To vše závodníkům okoření ještě půl litru piva, kterým celý „Všelibický drsňák“ začíná. Kromě klasického piva si soutěžící mohou zvolit i nealkoholickou variantu, děti pak malinovku.

„Kdysi si tu místní chlapi udělali takový závod pro zábavu a my jsme ho pak po několika letech obnovili a dali jsme mu organizaci,“ vypráví hlavní organizátor závodu Josef Želechovský.

Asi půl hodiny před samotným startem se někteří závodníci už připravují a protahují. Lidé, kteří přišli soutěžící podpořit, si užívají přátelskou atmosféru a netrpělivě očekávají začátek závodu.

„Intenzivně jsem se začal připravovat před deseti dny. Trénoval jsem hlavně běh a jízdu na kole. Myslím si, že mám velkou šanci závod přežít,“ vtipkuje jeden ze závodníků Vít Havlík.

Nejlepším triatlonovým vytrvalcem konce století byl truhlář z Česka

Závodu se letos účastní podruhé. „Minulý rok jsem všem po závodě řekl, že už to nikdy absolvovat nebudu. Rok se s rokem sešel a jsem zase tady. Umístění tipuju optimisticky na jedenácté místo,“ povídá Vít.

Podle závodníka Víta Havlíka triatlon dokončí průměrně trénovaný člověk zhruba za hodinu. Do závodu se ale přihlásili i lidé, kteří na závod netrénovali. „Teď jsem asi půl roku nic nedělal. Minulý týden jsem se svou sedmiletou dcerou jel na projížďku na kole. Beru to jako závod pro zábavu, takže žádná příprava nebyla třeba,“ přibližuje další ze závodníků Tomáš Čihák, který má se závodem bohaté zkušenosti. Letos totiž startuje posedmé.

Když chce pivo ven

Půllitr na začátku závod výrazně ztěžuje. „Člověk to do sebe naklopí a pak skočí do studené vody, kde začne samozřejmě víc dýchat a trochu si lokne té ošklivé, možná i zkažené vody. Na kole pak člověk opravdu dupe a v těle se dějí různé věci, které chtějí to pivo dostat ven,“ barvitě popisuje Tomáš.

Jeho nejlepším výsledkem je dvanácté místo. „Dnes to nepokořím, kdybych byl do sedmnáctého místa a stihl to do hodiny, tak bych byl spokojený,“ dodává.

Víte, kde se konal první triatlon v Evropě? V Přední Hluboké

Start závodu je rušný, každý tleská a povzbuzuje závodníky. Po odplavání šedesáti metrů se soutěžící přesouvají na kolo a mizí za zatáčkou. V tu chvíli se areál koupaliště opět ztišil. Ti nejrychlejší se vrátí zpět zhruba za půl hodiny. „Letos máme osmnáct závodníků, což je optimální. Z vítěze bude Všelibický drsňák a dostane menší soudek piva. Závod se vydařil, vyšlo nám naštěstí i počasí,“ těší organizátora.

První cyklisté už se vracejí zpět do centra dění. Ukazuje se, že právě jízda na kole je klíčová pro finální umístění. Na začátku všichni vyjížděli s rozdílem pár vteřin, teď jsou mezi závodníky minutové rozdíly. Třeba první běžec se z trati vrátil dřív než poslední cyklista. Do cíle ale nakonec úspěšně dorazilo všech osmnáct účastníků.

Závodník Vít Havlík překonal svá očekávání a do cíle doběhl jako šestý. „Šlo to lépe než loni a příští rok do toho asi půjdu zase. Nejnáročnější bylo opět kolo. Kopec z Českého Dubu je nekonečný, převýšení je tam asi 200 metrů. Když do sebe kopnete půl litru piva, tak se pak nejede úplně samo,“ hodnotí závod Vít.

V bazénu jsem myslel, že umřu

Tomáše Čiháka na trati potkaly i technické problémy. „Na kole mi spadl řetěz a když jsem ho nasadil, nešla mi přehazovačka. Poslední asi tři a půl kilometru jsem tak jel bez změny převodu. Vliv na výkon to ale podle mě nemělo,“ myslí si Tomáš, který nakonec dorazil do cíle jako třináctý.

Extrémní triatlon i vodní show na Labi. Druhý hradecký Ironman vrcholí

„Bohužel jsem se nedostal pod hodinu, ale čekal jsem to horší. Na kole jsem se necítil moc dobře, v bazénu jsem si myslel, že umřu, ale běh mi sedl. Příští rok se taky zúčastním,“ konstatuje Tomáš.

Každý účastník závodu dostává na památku medaili a malý balíček, ve kterém je třeba čelenka s nápisem Všelibický drsňák nebo plechovka piva. Letošním drsňákem se stal Filip Zaoral, jediná žena v závodě dorazila do cíle sedmá. Nejstarší závodník pak dokončil triatlon na šestnácté pozici. Ocenění každý přebíral za potlesku diváků.

O titul Všelibického drsňáka zabojovalo osmnáct závodníků včetně jedné ženy. (6. září 2025)
