„V průběhu včerejšího dne, krátce před osmnáctou hodinou, jsme obdrželi oznámení o pravděpodobné detonaci v blízkosti neobydleného prostoru v ulici Svobody v Liberci. V průběhu prověřování okolí místa události bylo nalezeno lidské tělo bez známek života,“ popsal krajský mluvčí policistů Vojtěch Robovský.
Na místo vyjížděli také hasiči. „Provedli jsme průzkum a nenalezli jsme žádné ohnisko požáru,“ potvrdila mluvčí Petra Knížková.
Podle záchranářů k výbuchu došlo u garáží pod vysokoškolskými kolejemi. „Došlo tam k úmrtí osoby. Výbuch ale nebyl výrazný a obešel se bez dalších zranění,“ ujistil mluvčí krajských záchranářů Petr Matějíčka.
Událost zaznamenali i někteří studenti, kteří jsou na nedalekých kolejích ubytovaní. Jeden z nich na Facebooku popsal, že viděl u garáží oblak dýmu i smrtelně zraněného muže.
„S ohledem na tuto závažnost můžeme uklidnit veřejnost, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí,“ dodal Robovský.
Případem se dále zabývají kriminalisté. „Zjišťujeme okolnosti, za jakých došlo ke smrtelnému zranění muže. Zdali detonace souvisí přímo s tímto konkrétním případem je předmětem dalšího prověřování,“ sdělil Robovský s tím, že ve věci byla nařízena soudní pitva.