Výpadek dodávek energie postihl i Liberecký kraj, na Semilsku už elektřina funguje

V Liberci kvůli výpadku nejezdily tramvaje. Podle mluvčí dopravního podniku Martiny Poršové vypadly všechny systémy napojené na elektřinu.

Pokud by výpadek trval delší dobu, zvažoval dopravní podnik, že by stáhl z linek autobusy jezdící na CNG a elektrobusy. „Plynové autobusy nelze kvůli výpadku natankovat a elektrobusy nesmí jezdit do úplného dobití,“ dodala Poršová.

Zvýšený počet výjezdů měli hasiči v kraji. „Je to hlavně kvůli osobám uvázlým ve výtazích. Je to napříč krajem,“ uvedla zastupující krajská mluvčí hasičů Eva Masná. Prozatím poslední nahlášená událost v souvislosti se záchranou lidí z výtahu byla na Českolipsku ve 13:15.

Krajská nemocnice v Liberci dosud fungovala bez větších omezení.

„Máme v provozu náhradní zdroje, které zajišťují nouzovou dodávku elektřiny. Zatím máme dostatečné zásoby paliva. Pokud by výpadek trval delší dobu, tak se soustředíme na zajištění akutní péče,“ řekl mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Nemocnice s poliklinikou v České Lípě aktuálně poskytuje péči bez omezení, provoz je zajištěn pomocí náhradních zdrojů. Telefonní linky na jednotlivá oddělení pro veřejnost nejsou funkční, lze se dovolat pouze na hlavní spojovatelnu. Nemocniční bistro a lékárna jsou kvůli výpadku elektrické energie dočasně uzavřené.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v pátek mezi 12:02 a 13:44 evidoval na 31 událostí ve spojitosti se záchranou lidí z uzavřených výtahů. „Dále ve spolupráci s JSDHO poskytujeme náhradní zdroje elektrické energie v jedenácti případech,“ informovali krajští hasiči.

Výpadek postihl například i Prahu a Ústecký kraj.