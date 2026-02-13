Při této příležitosti zve všechny na svůj výroční ples, který se uskuteční v sobotu v Kulturním domě Crystal v České Lípě. Ples začíná od 19.30.
Výroční ples divadelníků
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...
KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...
Karviná chystá přístavbu házenkářské haly, stavba by mohla začít na jaře 2027
Karviná chystá rozšíření házenkářské haly. Přístavba má poskytnout hráčům i trenérům větší a pohodlnější zázemí. V současnosti se zpracovává projektová...
Ústecká knihovna se pokusí překonat maratonem čtení loňský rekord
Knihovna Ústeckého kraje se mezi 16. a 21. únorem pokusí překonat rekord v čtenářském maratonu. Loni se zapsala do České knihy rekordů díky nepřetržitému...
Komedie Hadry
Komedii ze smeťáku v podání Hálkova městského divadla Nymburk uvidí v neděli návštěvníci Kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou. Vítejte ve světě, kde se setkává záhada s lidskostí.
Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí
Kvůli nehodě nákladního auta a dodávky je na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávkového vozidla, které podle prvotních informací...
Podvodníci zaujali investory důmyslným marketingem, obrali je o 56 milionů
Kvůli rozsáhlým podvodům se škodou přesahující 56 milionů korun obvinila policie na Vysočině sedm lidí. Ve vazbě skončili dva muži, další dva muži a tři ženy jsou vyšetřovaní na svobodě. Všichni jsou...
Snowboardcross na ZOH: Adamczyková v kvalifikaci zazářila, Hrůšové se nedařilo
Páteční program zimních olympijských her přináší i snowboardcross žen. V akci jsou také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Zkušenější Adamczyková, dvojnásobná olympijská medailistka, suverénně...
Trestní oznámení kvůli Bedřišce: bourání polovin dvojdomků postihlo i zbytky staveb
V kauze bourání finských domků v kolonii Bedřiška v Ostravě padlo trestní oznámení. Stalo se tak z iniciativy některých obyvatel kolonie a strany Zelených. Trestní oznámení na neznámé pachatele...
Lepší dostupnost lékařů i škol. Aš chce obnovit přímé spoje do Karlových Varů
Přímá autobusová linka by mohla po letech opět spojit města Aš a Karlovy Vary. Krajská dopravní komise podpořila požadavek města Aše a doporučila radě kraje žádost projednat a případně předložit...
ÚS odmítl rozšířit prostor pro odškodnění následků očkování proti covidu-19
Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh Nejvyššího soudu, který by v případě úspěchu rozšířil prostor pro odškodnění lidí s poškozeným zdravím po očkování proti...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
Po požáru v rodinném domě na Brněnsku zemřela seniorka
Po nočním požáru v rodinném domě ve Šlapanicích na Brněnsku zemřela seniorka. Příčinu požáru hasiči vyšetřují, známá zatím není ani výše škody. Na webu hasičů...
Kouzla nejsou žádné čáry
Kouzelnické divadélko Magické sklepení v Liberci zve na akci Kouzla nejsou žádné čáry, ale jedinečná zábava.