Vyrovnání se s odkazem Němců je citlivým tématem, míní liberecká historička

Autor: ČTK
  11:04aktualizováno  11:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vyrovnání se s odkazem Němců, kteří v minulosti žili na českém území, zůstává podle liberecké historičky Kateřiny Portmann stále citlivým a otevřeným tématem. To, že by se měl letos poprvé konat v Česku sjezd sudetských Němců, ale podle ní zároveň vypovídá o "dospělosti" vzájemných vztahů a schopnosti dívat se dopředu s respektem k minulosti. Sjezd sudetských Němců by se měl konat v Brně od 22. do 25. května na pozvání zástupců spolku na podporu kulturní činnosti Meeting Brno, akce vyvolává i nesouhlasné reakce. O postoji k pořádání sjezdu budou dnes večer dál jednat poslanci.

"Je to důkaz síly smíření a toho, že už se nebojíme společné historie a zároveň budujeme evropskou budoucnost. Samozřejmě vnímám, že ne všichni tento krok sdílejí, ale právě otevřený dialog je cestou k porozumění," sdělila ČTK historička.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci to označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15.000 až 30.000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády naopak zahynulo kolem 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa.

"Vyrovnání se s odkazem Němců z českých zemí zůstává v naší společnosti stále otevřeným a citlivým tématem. Přestože je dnes debata otevřenější než v 90. letech, úplnému pochopení brání náš sklon k černobílému vidění dějin. Německy mluvící obyvatele často vnímáme jen jako vedlejší příběh, nikoliv jako přirozenou součást naší historie," řekla Portmann.

Míní, že pro vyrovnání se s minulostí je třeba začít vnímat odborné poznatky. "Úkolem historiků a historiček je srozumitelně ukazovat, že dějiny netvořily černobílé škatulky, ale lidé z masa a kostí. Jen tak konečně opustíme přežité dělení na ’hodné Čechy a zlé Němce’, přestaneme svět vnímat jako souboj my versus oni, a právě to nám v důsledku pomůže i ke zkvalitnění života v současnosti," dodala.

Historii pohraničí po odsunutých Němcích chápe jako vrstevnatou mozaiku. "Kterou se dnes učíme skládat dohromady. Zájem o akce, jako je liberecká divadelní procházka Odsunutí, dokazuje, že lidé o toto téma stojí. Právě srozumitelné a na vědeckých poznatcích založené vyprávění těchto tragických příběhů pomáhá zaplnit prázdná místa v naší společné paměti," uvedla historička.

Za hmatatelný symbol smíření považuje před čtvrtstoletím postavenou knihovnu v Liberci nazývanou Stavba smíření. "Stojí na místě synagogy vypálené nacisty a její součástí je i první nově postavená poválečná synagoga u nás. Projekt podpořený prezidenty Václavem Havlem a Romanem Herzogem je dnes hojně navštěvovaným kulturním srdcem Liberce a přirozeným místem setkávání," připomněla.

Liberecký region patřil před II. světovou válkou mezi místa v tehdejším Československu, kde většinu obyvatel tvořili Němci. Po poválečném odsunu se stali minoritou a zanikly i některé vesnice, které obývali. "Otázka, zda české pohraničí po vysídlení německy mluvících obyvatel zůstává nezabydlené či zapomenuté, nemá jednoznačnou odpověď. Region dodnes nese stopy ’historické amnézie’, kdy krajina ztrátou původních obyvatel přišla o své vypravěče a mnohá místa o svůj původní smysl," uvedla Portmann. Přestože některé periferie podle ní stále bojují s vykořeněním, po 80 letech od konce války zde žijí generace s autentickým vztahem ke kraji. "Dnešní pohraničí je vrstevnatou mozaikou, kde se staré jizvy prolínají s novými kořeny. Příběh těchto míst tak není o definitivním zapomnění, ale o složité proměně identity," dodala.

V poslední době, zejména na Slovensku a Maďarsku, se vede debata o otevření takzvaných Benešových dekretů přijatých po II. světové válce. Portmann míní, že v reálné politice toto téma klíčovou roli nehraje. "Prezidentské dekrety jsou dlouhodobě obětí politizace, mýtů a klišé. Část diskutujících přitom problematiku do hloubky nezná, ani o to neusiluje. Je třeba připomenout, že celkem 143 dekretů reagovalo na aktuální válečnou i poválečnou situaci, řešilo širokou škálu rozmanitých agend a nahrazovalo chybějící zákonodárnou moc parlamentu," připomněla. Za zavádějící považuje už jen samotné označení Benešovy dekrety. "Jméno Edvarda Beneše vyvolává silné emoce: zatímco v německojazyčném prostředí je často vnímáno negativně, pro mnohé nacionalisty zůstává symbolem státotvorného hrdinství. Tato personifikace pak zbytečně zatemňuje fakt, že šlo o standardní právní nástroje tehdejšího státu," dodala.

Poslanci dnes od 18:00 budou pokračovat v debatě o postoji ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně v květnu. V úterý jednali dlouho do noci. I v samém závěru jednacího dne se rozhořel spor kvůli snaze vládní koalice tvořené hnutím ANO, SPD a Motoristy postavit se proti konání sjezdu. Koalice v návrhu usnesení chce, aby dolní komora s pořádáním sjezdu nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Opoziční poslanci tvrdí, že Sněmovna by o tématu neměla vůbec jednat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Novoměstská galerie otevřela výstavu soch Ludmily Seefried-Matějkové

NovomÄ›stskĂˇ galerie otevĹ™ela vĂ˝stavu soch Ludmily Seefried-MatÄ›jkovĂ©

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě na Žďársku dnes otevřela výstavu Dva póly života s plastikami a kresbami Ludmily Seefried-Matějkové. Součástí výstavy...

7. května 2026  18:25,  aktualizováno  18:25

Kameníci omylem zničili rodinný hrob. Rodina řeší, zda zmizely i ostatky

Kameníci zničilili na Olšanských hřbitovech cizí hrob

Na Olšanských hřbitovech v Praze došlo podle pozůstalých k šokujícímu omylu. Kamenická firma odstranila jiný hrob, než který měla. Rodina Viktora Zavřela tvrdí, že přišla o sto let starý rodinný hrob...

7. května 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

Na co odkazuje slovo „cola“ v názvu slavného nápoje? Černý fenomén slaví výročí

Stáčírna Coca-Coly ještě v časech socialistického Československa

Před 140 lety namíchal lékárník John Stith Pemberton v americké Atlantě nápoj, který se stal jedním z nejznámějších symbolů moderní doby. Od 8. května 1886 prošla Coca-Cola cestou od nenápadného...

7. května 2026  19:19

Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky

Agresivní muž házel ze střechy na zem střešní tašky

Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do rodinného domu k ženě, která potřebovala pomoc. Její převoz do nemocnice zkomplikoval agresivní muž,...

7. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Klášterní zahradu ozvláštní socha padlého anděla, malířka ukáže vnitřní světy

Pavlína Kvita: Větrolam, 2022

Hned dvěma výstavami v sobotu 9. května od 16 hodin zahajuje sezónu Galerie Dům v klášterní zahradě v Broumově. Návštěvníci se potkají s kurátory i autorkami, bude tu malířka Julie Koudela...

7. května 2026  18:15

Kostely na Broumovsku se otevřou turistům na jeden den, pak až v létě

Broumovská skupina kostelů je národní kulturní památkou, z velké části chátrá.

Osm barokních kostelů na Broumovsku se návštěvníkům mimořádně otevřou v sobotu 9. května. Organizátoři chtějí ještě před hlavní letní sezonou přivést do regionu více turistů a získat další peníze na...

7. května 2026  17:50

Brno vybralo projektanta pro přeměnu Chleborádovy vily na centrum Leoše Janáčka

ilustrační snímek

Brněnští radní vybrali projektanta pro první etapu proměny Chleborádovy vily ve Smetanově ulici na centrum Leoše Janáčka. Zakázku získala Projekční kancelář...

7. května 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

V kabinetu školy unikly chemikálie, hasiči budovu evakuovali

ilustrační snímek

Žáci základní školy v Pcherách na Kladensku měli ve čtvrtek o něco kratší výuku než obvykle. Kvůli úniku neznámých látek z trezoru v chemickém kabinetu školy museli opustit budovu. Na místě...

7. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:17

Situace před nádražím v Brně se zklidnila, strážníci jej budou hlídat i nadále

ilustrační snímek

Zvýšený dohled strážníků u brněnského hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat, oznámil dnes magistrát v tiskové zprávě. Městská policie...

7. května 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Ostravští lékaři využívají 3D modely pro přesnější chirurgické operace

ilustrační snímek

Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) využívají před náročnými plánovanými operacemi trojrozměrné modely orgánů a kostí. Na 3D tiskárnách je vyrábějí...

7. května 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínské centrum UPPER propojuje akademický svět s byznysem

ilustrační snímek

Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, které je součástí Fakulty multimediálních komunikací (FMK) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB),...

7. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Ve zlínské krajské galerii je mezinárodní výstava studentských projektů

Ve zlĂ­nskĂ© krajskĂ© galerii je mezinĂˇrodnĂ­ vĂ˝stava studentskĂ˝ch projektĹŻ

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je ode dneška mezinárodní výstava studentských projektů Less is More – More or Less / Méně je více – více či méně....

7. května 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.