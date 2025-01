Lidé mohou vyšperkovat Jablonec, město dá na jejich projekty osm milionů

„Pro tento cyklus město navýšilo rozpočet na osm milionů korun, které budou rozdělené mezi deset městských částí. Základní princip participativního rozpočtu zůstává stejný: lidé v prvním kole předkládají své návrhy na zlepšení městského prostředí, hlasování v kole následujícím pak rozhodne o těch nejlepších a město se postará o jejich uskutečnění,“ upřesnila koordinátorka participativního rozpočtu z jabloneckého magistrátu Barbora Ledlová.

Maximálně dva návrhy může podávat každý obyvatel s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou, který dosáhl věku 15 let, a to elektronicky prostřednictvím webu vysperkuj-jablonec.cz nebo osobně v informačním středisku magistrátu v přízemí radnice. Návrhy musí být uskutečnitelné do dvou let od ukončení hlasování a musí mít přínos pro město i jeho obyvatele.

Do participativního rozpočtu nepatří například akutní opravy a údržby, úklid černých skládek nebo zimní údržba. Tyto záležitosti lze řešit prostřednictvím aplikace Munipolis.

O návrzích rozhodnou sami obyvatelé elektronickým hlasováním v květnu 2025. Na vítězných návrzích se začne pracovat v září téhož roku a jejich dokončení se plánuje na podzim 2026.

Do hlasování Vyšperkuj Jablonec – předchozího participativního rozpočtu města pro rok 2023/2024 postoupilo 39 návrhů, z nichž Jablonečané hlasováním vybrali šestnáct. Všechny by měly být dokončené do jara 2025.