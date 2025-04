V Galerii Desítky vystavuje německá malířka, odkazuje na populismus i chaos

Přestože se Birgitt Fischer narodila v Německu, je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, kde studovala v ateliéru Milana Knížáka. Díky tomu se seznámila s kurátorkou galerie Paulinou Skavovou, která ji teď oslovila.

„Birgitt hodně pracuje s niternou naléhavostí vyrovnávat se se společenským statusem určité hierarchie osobností, diktátorů. Výsledkem jsou exaktní lineární tvary a formy,“ popisuje výstavu Skavova.

V instalaci Fragilité se Fischer zabývá fenoménem moci, populismu a společenského chaosu. Název odkazuje na křehkost doby, ve které žijeme. Evokuje velké společenské otřesy, které připomínají francouzskou revoluci, a to ve své slavné i temné podobě.

„Mám radost, že Birgett jde určitou cestou grotesky, která je důležitá. Není to tak, že by něco zesměšňovala, ale ta barevná naléhavost do člověka pronikne ještě niterněji,“ pokračuje kurátorka.

„Koukám na svět a nemám slov“

Autorka její slova potvrzuje. „Koukám na svět a nemám slov. Proto maluji,“ přibližuje Fischer a podotýká, že pozoruje především politické dění a osobnosti. „Na jednu stranu jsou to hédonisté, kterým už je všechno jedno a jenom hledají nejlepší kavárnu nebo letenky, na druhou stranu jsme uprostřed chaosu Ódinových vůdců a nevíme, co ještě bude.“

Galerie Desítky vznikla v Kulturním centru 101010 před zhruba dvěma lety. „Gros naší galerie je lidem umění přibližovat, a ne vzdalovat. Proto jsou autoři, které oslovuji, většinou představitelé klasických výtvarných médií, převážně jsou to tedy malíři. Ale oslovujeme i sochaře, grafiky či kreslíře. I pro ně je to obrovská příležitost odprezentovat celý cyklus, jako je tomu v případě Birgitt,“ těší kurátorku.

„Tato galerie se stává jakousi Miss Galerie v České republice, protože je to nádherný prostor. Všichni autoři, kteří tu vystavovali, vystavují a vystavovat chtějí, jsou z toho prostoru naprosto unešení,“ dodává Skavova. A autorka výstavy souhlasí: „Úžasný prostor! Především ta třicetimetrová stěna!“