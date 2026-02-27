Výstava králíků v České Lípě

Návštěvníky čeká také bohatá tombola a občerstvení.
Zájemci si koupí domácí pečivo od regionálního výrobce.
Akce proběhne od 8 do 14 hodin.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...
Než se otevřely hranice do západního světa, nahrazovala každoroční Matějská pouť do jisté míry vídeňský Prátr. Na té letošní jsme prozkoumali atrakce, občerstvení a také ceny. Když se na slavnou pouť...
Po nedávném otevření restaurace na hradě Hněvín plánuje město Most další etapu rekonstrukce tamního areálu. Jejím cílem je vybudování malého exkluzivního hotelu. Výše celkové investice či termín...
Francouzská šansoniérka Mireille Mathieu se vrací do města, ke kterému má dlouhodobě blízký vztah. V Praze vystoupí 3. a 4. března 2026 v Kongresové centrum Praha s programem nazvaným „Goodbye My...
Vlhké a mokré vozovky na Vsetínsku mohly dnes ráno v zastíněných lesních úsecích při poklesu teplot namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ostatní...
Rozsudek v části restituční kauzy Walderode v pátek vynese Okresní soud v Semilech. Verdikt rozhodne o osudu části mobiliáře zámku Hrubý Rohozec, o který se soudí dědička rodu Des Fours Walderode s...
Návrh na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy bude v pátek na veřejném zasedání projednávat Okresní soud v Mladé Boleslavi. Senior byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za...
Masarykovo náměstí v Jihlavě čeká největší proměna za poslední půlstoletí. První etapa rekonstrukce podle vítězného návrhu architekta Miroslava Cikána se nezadržitelně blíží. Jenže pod povrchem...
Českolipský Český svaz chovatelů zve v sobotu do výstavní haly v Liberecké ulici na prodejní výstavu králíků.
