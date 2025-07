Výstava Osmý div světa připomíná tradiční umění sklářů, láká na cestu časem

„Výstava Osmý div světa doslova láká na cestu časem. Od tradice a ruční výroby po současnou automatickou produkci a technologické inovace, bez nichž si už dnes sklářství neumíme představit,“ říká hlavní kurátor jabloneckého muzea Petr Nový. S ním, coby tvůrcem expozice, se mohou zájemci setkat v úterý 5. srpna na komentované prohlídce, kterou je provede od 16 hodin.

Na scénografii výstavy se podepsalo oceňované turnovské studio LLEV, zatímco grafický design měl na starosti Jiří Hořavka z libereckého studia _STROY. Elegantní, na míru vytvořené a nadčasový dojem vyvolávající vitríny rozdělují expozici na pět částí – Paměť, Řemeslo, Průmysl, Umění a Budoucnost.

Paměť, respektive minulost Křišťálového údolí, připomínají muzea, živou tradici pak skláři, kteří po generace pokračují v tradiční výrobě. Řemeslo poukazuje na místní mistry řemesel, pod jejichž rukama vznikají kromě šperků či bižuterie také užitkové sklo, svítidla nebo vánoční ozdoby. Sekce Průmysl osvětluje, proč se dnes vyrábí užitkové či technické sklo a bižuterní polotovary pomocí strojů.

Část nazvaná Umění nenechává na pochybách, že sklo je rovnocenný materiál, který obstojí i v konkurenci děl sochařů či malířů. A Budoucnost načrtává systém předávání znalostí a pomyslného DNA Křišťálového údolí dál mezi technology, umělce i teoretiky.

„V našem kraji, v Křišťálovém údolí, jsou stovky šperkařských a sklářských řemeslníků a firem. Návštěvníci se také mohou v některých z nich seznámit s postupem výroby. Tento zážitek jim ukáže, že vyrobit třeba džbán nebo šperk není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát,“ míní náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Výstava, kterou pořádá Křišťálové údolí pod hlavičkou Agentury regionálního rozvoje ve spolupráci s Libereckým krajem a Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, je otevřená denně (včetně víkendů), a to od 9 do 17 hodin až do konce srpna.