Umělci vystavují v liberecké hospodě, nad hlavami hostů visí i díla z betonu

Výstava s názvem Small Talk je prvním počinem nově vzniklého uskupení umělců, které si říká Hartlab. „Výstava reaguje na návrat organizátorů zpátky do Labského zámku na Tržním náměstí, tedy do hospody. Jmenuje se Small Talk a odráží prostředí a prostor. Small Talk, česky řekněme pokec, do hospody tradičně patří,“ říká kurátor Radek Wohlmuth.

Pavel Dušek i Jakub Hubálek jsou podle něj zástupci jedné umělecké generace. „Oba působí jako malíři, ale ani jeden doslovně. Pavel Dušek malbu transformuje do reliéfů. Jeho obrazy jsou z betonu nebo ocelových plátů, na které potom maluje. Jakub Hubálek naopak studoval kresbu a prokreslil se k malbě.“

Umělce od sebe dělí zhruba deset let, Hubálkovi je lehce přes čtyřicet, Duškovi přes třicet. „To není ani málo, ani moc, ale je to přesně taková hrana, kdy si lidé mají co říct, ale už mají jinou historickou zkušenost. Narážíme na to, že jakkoliv každého z nich zajímá trochu jiné téma, každý se vyjadřuje trochu jiným způsobem, tak právě prostředí hospody je takové, že lidé různých generací, z různého sociálního prostředí či s různými zájmy u toho piva najdou společnou řeč,“ míní Wohlmuth.

„Často ani nejde o dialog, ale o dva monology. Proto tu návštěvníci najdou dvě linie obrazů, které spolu úplně nesouvisí. Ale na druhou stranu jsme vybírali taková témata, která se v hospodě nad stoly po celá desetiletí vznášejí. Mihne se tam téma domova, stavby bazénu, fotbalu, vztahů, žen... Ale jsou tam i abstraktní zastřené hovory po pátém, desátém, osmnáctém pivu.“

Za podobou hospody stojí architekt Stolín

Wohlmutha obzvlášť těší prostředí hospody, ve které se výstava nachází a za jejíž podobou připomínající někdejší putyky čtvrté cenové kategorie stojí architekt Petr Stolín. „Jsem nadšený. V poslední době jsem moc výstav v hospodě neudělal.“

Hospoda plná historických předmětů, jako je například telefonní budka nebo píchací hodiny čili píchačky, zaujala i Hubálka s Duškem, kteří shodně působí v Praze. „Je to úplně klasická hospoda, kterou jsem znal, když jsem byl malý a chodil jsem tátovi pro pivo. Takových už je málo. Je to škoda, protože to k české kultuře patří,“ míní Jakub Hubálek.

„Já jsem milovník těchto prostor. Vyrůstal jsem po hospodách ve východních Čechách, protože moji rodiče pravidelně chodili do takových podniků,“ doplňuje kolegu Dušek, který se věnuje i street artu, tedy pouličnímu umění. „Začínal jsem jako klasický čmáral po ulicích, to mi bylo tak 15 let. Nedělal jsem ale graffiti, v životě jsem neudělal jediný tag. Věnoval jsem se spíš šablonám.“

I proto se v dnešní době soustředí na netradiční materiály. „Nepoužívám plátno, ale většinou sochařské principy, kterými přistupuji ke standardní malbě. Někoho v malbě zajímá kresba, někoho teplota, mě zajímá materiál a jeho fungování. Pro mě bylo přejít od plátna k betonu, bronzu nebo oceli úplným osvobozením, protože mi to dává víc možností, jakým způsobem zacházet s malbou,“ dodává Dušek. Výstava Small Talk potrvá v Labském zámku do 7. dubna.