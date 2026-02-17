Sport jako umění. Bratři vystavují plastiky inspirované rychlostí a technikou

Eliška Marinská
  12:42aktualizováno  12:52
Výstava sklářských výtvarníků a designerů Filipa a Lukáše Houdkových odráží osobní vztah k cyklistice a automobilovému sportu. Lidé se na ni mohou přijít podívat do Severočeského muzea v Liberci. Nese název Fast & Furious.

Díla bratrů Houdkových z Nového Boru jsou kombinací designu, umění a technického experimentu. „Nevnímáme výstavu jako soubor jednotlivých objektů, ale jako celek, který funguje podobně jako autoportrét,“ vysvětlil Filip Houdek.

Expozice zahrnuje desítky děl od cyklistických motivů přes světelné instalace. Návštěvníci uvidí třeba dílo Zvěrokolo. „Kolo vzniklo v devadesátých letech, což byl přelom, kdy se v cyklistice začala používat karbonová kola,“ popsal Filip Houdek.

Kolo má místo řídítek paroží z daňka. „Skleněné křišťálové parohy jsou pro nás opravdu velmi atraktivní a hravá věc,“ objasnil Lukáš Houdek.

Expozice zahrnuje desítky děl od cyklistických motivů přes světelné instalace.
Socha Patron je vysoká asi dva metry a tvoří ji několik zlatých pneumatik.
Výstava sklářských výtvarníků a designerů Filipa a Lukáše Houdkových odráží osobní vztah k cyklistice a automobilovému sportu.
Výstava sklářských výtvarníků a designerů Filipa a Lukáše Houdkových odráží osobní vztah k cyklistice a automobilovému sportu.
11 fotografií

Jedním z centrálních exponátů je světelný objekt Armstrong, který odkazuje k závodníkovi Lancovi Armstrongovi.

„Základ tvoří sedm rámů, protože vyhrál sedm titulů na Tour de France. Pro nás cyklisty je to samozřejmě persona,“ vylíčil k dílu Filip Houdek.

„Jedná se o centrální tyč a na ní je v kruhovém půdorysu sedm rámů. V těch jsou na konci zadní kola a jejich výplně tvoří mléčné sklo, které je prosvícené zevnitř světlem,“ přiblížil s tím, že konstrukce je ručně stříbřená a část je v matné černé barvě.

Pocta pro závodnici Elišku Junkovou

Některé návštěvníky jistě upoutá modrá plastika Eliška připomínající katedrálu, která je věnovaná závodnici Elišce Junkové. „Barva odkazuje k vozům Bugatti, protože vozy byly v tomhle modrém provedení,“ ozřejmil jeden z bratrů Filip.

Další sochu s názvem Patron, která je vysoká asi dva metry, tvoří několik zlatých pneumatik. „Socha Patron vznikla speciálně pro Speed Festival v České Lípě, což je jako svátek motosportu a kultury,“ pověděl Filip Houdek.

„Její zmenšenina, kterou pak vedle mohou návštěvníci vidět ve vitríně, se předává jako trofej na festivalu,“ dodal. Závěrečná část expozice se vrací k osobním začátkům autorů. Vystavují v ní stará závodní kola značky Favorit, trofeje, helmy, boty i další předměty z mládí.

Odkaz na slavnou filmovou sérii

Název výstavy vznikl spontánně. Odkazuje k ikonickému filmovému fenoménu, který zachycuje svět rychlosti, adrenalinu a technické dokonalosti.

„Vyjadřuje energii, pohyb a způsob, jakým přemýšlíme a pracujeme. Rychlost pro nás neznamená jen fyzický pohyb, ale i mentální nastavení,“ pověděl Lukáš Houdek. Díla jsou doplněná o QR kód s rozšířeným popisem a příběhem k nim.

„Tvorba bratří Houdkových je mnohovrstevnatá a vyrůstá z dlouhodobého dialogu, osobní zkušenosti i rozdílných přístupů obou autorů,“ přiblížila kurátorka výstavy Adéla Mende. Výstava potrvá do 24. května 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo....

17. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Výbuch muničního skladu v Bílině bude řešit odvolací soud v Ústí nad Labem

ilustrační snímek

Případem výbuchu muničního skladu v Bílině na Teplicku se bude znovu zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s...

17. února 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

Odboráři z nemocnic se bojí snížení mezd. Nesmysl, měli se zeptat, oponuje Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub po pondělním setkání s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) zahájily kampaň proti plánované transformaci krajských...

17. února 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Hasiči na Hodonínsku zasahují u požáru sklepa domu, dva lidi ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Hasiči v Sudoměřicích na Hodonínsku dnes dopoledne zasahují u požáru sklepa v rodinném domě. Dva lidé byli v péči záchranné služby. Dobrovolný hasič se lehce...

17. února 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velkých Petrovicích na Náchodsku hořel rodinný dům, škoda čtyři miliony korun

ilustrační snímek

Škodu asi za čtyři miliony korun způsobil v pondělí požár rodinného domu ve Velkých Petrovicích na Náchodsku. Požár se obešel bez zranění, příčinu hasiči...

17. února 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Národní galerie Praha zahájila oslavy 230 let výročí volným vstupem do všech svých budov a sbírkových expozic. Přišlo 24 000 milovníků umění, obrázky jsou z výstavy "Umění Asie napříč prostorem a...

vydáno 17. února 2026  12:45

Národní galerie Praha zahájila oslavy 230 let výročí volným vstupem do všech svých budov a sbírkových expozic. Přišlo 24 000 milovníků umění, obrázky jsou z výstavy "Umění Asie napříč prostorem a...

vydáno 17. února 2026  12:44

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích nasněžilo.

vydáno 17. února 2026  12:44

Sport jako umění. Bratři vystavují plastiky inspirované rychlostí a technikou

Expozice zahrnuje desítky děl od cyklistických motivů přes světelné instalace.

Výstava sklářských výtvarníků a designerů Filipa a Lukáše Houdkových odráží osobní vztah k cyklistice a automobilovému sportu. Lidé se na ni mohou přijít podívat do Severočeského muzea v Liberci....

17. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:52

Buď výhra s Dánskem, nebo konec. České hokejisty čeká nejdůležitější zápas olympiády

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Čeští hokejisté vstoupí do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a jasným cílem – postoupit do čtvrtfinále. Dánský soupeř bude kousat, ví český nároďák.

17. února 2026  12:41

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Po mrazech přijde zlom. Oteplí se až na 10 stupňů. Kdy vytáhnout jarní bundu?

ilustrační snímek

V následujících dnech se zima ještě naposledy připomene sněhem a mrazy, ale její vláda nebude mít dlouhého trvání. Podle meteorologů čeká Česko už na začátku příštího týdne výrazná změna počasí....

17. února 2026  12:36

V brněnských základních školách se učí přes 1860 ukrajinských žáků

ilustrační snímek

Základní školy zřizované Brnem navštěvovalo koncem loňského roku přes 1860 ukrajinských žáků s dočasnou ochranou. V porovnání s předchozími třemi lety je to...

17. února 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.