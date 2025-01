„První část představuje historii mimoňské, již neexistující, továrny na ohýbaný nábytek. Ve druhé části vystavujeme ohýbaný nábytek, který zapůjčil pan Brejník,“ informovalo muzeum.

Výstava bude přístupná do 27. dubna 2025, a to v otevírací době od úterý do neděle mezi 9. a 12. hodinou a mezi 13. a 17. hodinou.

Základní vstupné stojí 80 korun, snížené 50 korun a rodinná vstupenka vychází na 210 korun. Možná je i sleva pro hromadné prohlídky škol.