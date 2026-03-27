Výstava v Liberci ukazuje, co mohl vidět básník Mácha na svých cestách

Obrazy a grafiky s krajinami, jež mohl vidět Karel Hynek Mácha na svých cestách na začátku 19. století, jsou nyní vystavené v Galerii Lázně v Liberci. Výstava nazvaná Krajiny spatřené připomíná 190 let od úmrtí českého básníka, jehož proslavilo lyricko-epické dílo Máj. Výstava propojuje výtvarné umění a literaturu, řekla dnes ČTK kurátorka výstavy Michaela Kubišová.
"Ve výstavě jsem chtěla ukázat, jak krajina vypadala očima Karla Hynka Máchy, jakou krajinu viděl. On si psal hodně deníkové záznamy, hodně putoval. Byl to takový poutník. Došel pěšky z Prahy až do Benátek a zpátky. Snažila jsem se i tady jeho cesty a místa, které používal nebo kam umisťoval děje svých literárních děl, zobrazit," dodala Kubišová.
Na výstavě jsou proto především umělecká díla vytvořená v první polovině 19. století, jsou ze sbírek liberecké galerie. "V hlavní místnosti, kde jsou vystavená plátna nebo obrazy na dřevě, tak to jsou významní malíři jako Antonín Mánes, Julius Mařák, Karel Liebscher. Co se týče grafik ve vedlejší místnosti, tak tam se dost často jedná o neznámé umělce. Ale nebylo podstatné u těch grafik tolik výtvarné umění jako to, že zobrazují místo, kudy Mácha putoval," řekla kurátorka.
Jedna z grafik zachycuje i Litoměřice, kde tento cestovatel a básník 6. listopadu 1836 zemřel krátce před svými 26. narozeninami. "Ta grafika je z toho kaňonu, kde z vrchu Radobýl viděl požár, který běžel pomáhat hasit, tam se nalokal vody a zemřel na choleru," dodala Kubišová.
Součástí výstavy jsou také díla čtyř současných umělců, Filipa Dvořáka, Tomáše Hrůzy, Aleše Nováka a Miloše Šejna, kteří ve své tvorbě následují stopy romantických poutníků 19. století. Výstava v liberecké Galerii Lázně známé dříve pod názvem Oblastní galerie potrvá do 5. července.