Výstava v radniční věži

Návštěvníci mohou kulturní zážitek spojit i s výstupem na věž, odměnou pak je dechberoucí výhled na Rokytnici i majestátní Lysou horu.
Výstava je prodejní a potrvá až do konce listopadu.
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Návštěvníci mohou kulturní zážitek spojit i s výstupem na věž, odměnou pak je dechberoucí výhled na Rokytnici i majestátní Lysou horu.
Výstava je prodejní a potrvá až do konce listopadu.
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...
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Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale přiznává, že některé kultovní hlášky ze svých rolí dlouho vůbec neznala. V rozhovoru vzpomíná na...
Natáčení seriálu podle Dana Browna uzavře ve středu a ve čtvrtek Mariánské náměstí. Praha se tak stává dějištěm příběhu profesora Langdona, jehož knižní stopy mohou zájemci následovat už nyní. Po...
Má čtvrt tuny živé váhy, a přitom je na světě teprve dva roky. Brněnská zoo se po dlouhých osmi letech dočkala samce ledního medvěda. Přicestoval z Německa a připojí se k pětici samic, které už v...
Novým předsedou jihomoravské krajské organizace TOP 09 se stal Ondřej Porwisz. Nahradil Marka Sovku, který v říjnu oznámil, že stranu opustí a přidá se ke...
Zpříjemněte si podzimní večer a přijďte v sobotu do Jiráskova divadla v České Lípě.
Během pátku zasypat výkop, silnici provizorně zpevnit, aby se staveništěm dalo v sobotu a v neděli projet. A v pondělí znovu pokračovat v rekonstrukci. Poněkud paradoxní situace nastala v Jiráskově...
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Souboj, jaký Prostějov nezažil. V hokejovém prostředí dojde v sobotu k nevšední situaci - ve druhé hokejové lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, na sebe narazí dva celky z jednoho města. SK Prostějov...
Jihočeská cizinecká policie odhalila 11 podvodů s humanitárními dávkami za téměř tři miliony korun. Žadatelé z Ukrajiny podle vyšetřovatelů uváděli nepravdivé...
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Mezi prioritami nového vedení Jihlavy bude zahájení obnovy centrálního náměstí. Primátor Petr Ryška (ODS), který začíná druhé volební období v čele města,...
O bezpečnost kolem sobotního fotbalového utkání mezi domácí brněnskou Zbrojovkou a ostravským Baníkem se postará více než 300 policistů a bezmála 80 strážníků....
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Již čtvrtý týden se táhne povolební vyjednávání ve Žďáře nad Sázavou. Do nekončící série schůzek nevneslo světlo ani čtvrteční ustavující zasedání zastupitelstva. Poté, co jeho 27 zvolených členů...
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