Výstavba urgentního centra v Liberci omezí od pondělí průchod areálem nemocnice

Čtyřmiliardová výstavba centra urgentní medicíny v krajské nemocnici v Liberci výrazně omezí od pondělí průchod i průjezd jejím areálem. Omezení potrvá několik týdnů, řekl dnes ČTK mluvčí nemocnice Václav Řičář.
Od pondělí bude uzavřený prostor u heliportu - mezi vstupem do pavilonu chirurgických oborů A2 a rampou u budovy J s jídelnou. "Stavební firma tam kromě jiného bude připravovat piloty, na kterých bude stát několikasettunový tubus neboli chobot, který bude propojovat centrum urgentní medicíny se zbytkem nemocnice," uvedl Řičář.
Hlavním vchodem nemocnice z Husovy ulice se tak bude možné dostat od 10. srpna jen k chirurgickému pavilonu. Ostatní části areálu budou dostupné buď horním vjezdem z Husovy ulice u budovy porodnice G nebo dvěma vchody z Klášterní ulice. "Pro vstup do budovy D s oddělením následné péče z Jablonecké ulice lze nově využít vchod naproti parkovacímu domu," dodal mluvčí nemocnice.
Stavba pavilonu urgentní medicíny je pro Krajskou nemocnici v Liberci nejvýznamnější stavbou za posledních 40 let. V šestipodlažní budově dlouhé 120 metrů bude urgentní příjem, traumatologie a obory akutní péče i centrální laboratoře. Součástí je i nové energocentrum a parkovací dům.
Práce začaly na jaře 2023 a podle původní smlouvy měla být stavba hotová za 1155 dní (38 měsíců) na konci června letošního roku. Práce se ale zkomplikovaly a protáhly, za hlavní důvody označili stavbaři havarijní stav kanalizace, změny požadované v laboratorních a sterilizačních technologiích a zejména změnu v technologii nového energocentra. Stavba tak potrvá ještě minimálně rok a půl. Hotový je zatím jen parkovací dům.
Kvůli prodloužení stavby žádá dodavatelské konsorcium stavebních firem Syner, Metrostav DIZ a Geosan Group o kompenzaci zvýšených nákladů, které stavbaři předběžně odhadli na 190 milionů korun bez DPH. Liberecký kraj si nechá zpracovat nezávislou právní analýzu, řekl již dříve hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Cena, která vzešla ze soutěže, byla 3,15 miliardy korun bez DPH, s daní jde o 3,8 miliardy.