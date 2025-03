„Výtvarnou soutěž pro děti s názvem Divoká příroda jsme vyhlásili již v prosinci minulého roku,“ říká Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie.

„Po mladých výtvarnících jsme chtěli namalovat volně žijícího živočicha jakoukoli technikou na formát A4.“

Do 14. února, kdy byla stanovena uzávěrka soutěže, se v muzeu sešlo dvě stě pět prací od sto šedesáti dvou autorů. Sto sedmdesát z nich patřilo do kategorie od 6 do 12 let a třicet pět do kategorie 13 až 18 let.

Nejvíc prací doručila Krakonošova ZŠ a MŠ Loukov. Dalšími zapojenými školami jsou ZUŠ Jilemnice, Gymnázium Ivana Olbrachta, ZŠ Ivana Olbrachta, ZŠ Slaná, ZŠ Speciální Semily, ZŠ Železnice a také několik jednotlivců.

„Vybírání vítězných prací nebylo jednoduché,“ hodnotí proces výběru ředitel muzea Miroslav Šnaiberk. „Hodně prací bylo na podobné úrovni. Žákům ze ZUŠ Jilemnice jsme navíc udělili speciální cenu za vysokou kvalitu zpracování.“

Všechny doručené obrázky budou k vidění v prostorách stejnojmenné výstavy Divoká příroda až do 4. května. Po celou dobu trvání výstavy mají vítězové volný vstup do muzea na všechny probíhající výstavy.