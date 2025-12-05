Vzpomínka na Zuzanu Navarovou

Tentýž den si zájemci mohou přijít do kulturního a vzdělávacího centra Villa Hrdlička v České Lípě zavzpomínat spolu se skupinou Takhraj na její život a písně.
Pořad s názvem Andělská počta začíná od 17 hodin, vstupné je dobrovolné.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Tentýž den si zájemci mohou přijít do kulturního a vzdělávacího centra Villa Hrdlička v České Lípě zavzpomínat spolu se skupinou Takhraj na její život a písně.
Pořad s názvem Andělská počta začíná od 17 hodin, vstupné je dobrovolné.
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.
Zákon zpřísnil pravidla pro nákup a použití zábavní pyrotechniky. Města v příhraničí, která s následky hromadně odpalované pyrotechniky roky bojovala, teď čekají, jaký bude mít novela zákona efekt....
V neděli 7. prosince uplyne 21 let od předčasného odchodu zpěvačky Zuzany Navarové.
V Chomutově zemřel ve čtvrtek odpoledne chodec, kterého srazilo osobní auto. ČTK to dnes řekla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Podle prvotních...
Ve čtvrtek v noci srazil vlak ženu mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Provoz byl v 20:15 uzavřen v obou směrech. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, žena však na místě...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
V Příbrami v noci na dnešek hořelo v jednom z bytů, hasiči evakuovali pět lidí z celého patra. V bytě našli člověka, kterého předali záchranné službě. Škodu...
Další tři dohody o vině a trestu v korupční kauze Stoka schvaluje v pátek dopoledne Krajský soud v Brně. Na programu je přiznání a dohoda někdejšího šéfa investičního odboru městské části Brno-střed...
Fastfoodový řetězec Five Guys se v pražském obchodním domě Máj otevře v pondělí 8. prosince. Pozvaní novináři, VIP osobnosti, food blogeři a infuenceři už ale legendární hamburgery, hot dogy a milk...
Konečně. V Jihočeském kraji začne od dubna příštího roku fungovat Integrovaný dopravní systém. Teď se bude testovat aplikace, ceny oznámí v lednu. Projekt nese název IDESKA. Radní také schválili nové...
Povodí Moravy dokončilo opravy na řece Nivničce v obci Nivnice na Uherskobrodsku. Náklady dosáhly 2,6 milionu korun. Škody způsobila povodeň v září loňského roku, která překročila třetí stupeň....
Hasiči od čtvrtečního večera likvidují požár budovy s kancelářemi a obchodem v Hlinsku na Chrudimsku. Oheň je již lokalizovaný. Škoda se zatím odhaduje na 7,5...