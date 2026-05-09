Vztahy s odsunutými Němci jsou v libereckém regionu spíše formální

Vztahy s Němci odsunutými po druhé světové válce z českého příhraničí jsou v Liberci a okolí spíše formálního charakteru. Za přátelské je považují v Jablonci nad Nisou, vyplývá z vyjádření zástupců měst oslovených ČTK.
V Liberci před válkou tvořili Němci zhruba čtyři pětiny obyvatel, jejich odkaz je podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) viditelný dodnes. "A to zejména v architektuře, průmyslu, urbanismu, kultuře i identitě města. Liberec byl dlouhodobě považován za hlavní město českých Němců," uvedl primátor.
Kontakty s odsunutými Němci jsou podle něj formální. "Především prostřednictvím místního Svazu Němců, partnerských měst a kulturních akcí, které město spolupořádá. Liberec má dvě německá partnerská města: Žitavu, s níž má blízké přeshraniční vazby, a Augsburg, kde žije významná část potomků odsunutých Němců z Liberce," dodal Zámečník.
Nijak časté kontakty s odsunutými Němci nemá Hrádek nad Nisou, který je na hranicích s Německem. "V Kopaczově se dělá pouť smíření, kam dřív jezdívali starousedlíci. Bohužel jejich věk už natolik pokročil, že už jezdit přestali," uvedl starosta Hrádku Pavel Farský (Hrádek potřebuje změny!). Žádné negativum ale ve vzájemných vztazích nevnímá. "Ale spíš nejsme v žádném kontaktu," dodal.
Bližší kontakty s odsunutými Němci nemají ani Hejnice v podhůří Jizerských hor. "Jsou stále menší, jak stárnou a postupně jich je méně a méně. Je tu ale tradiční německá mše stále k výročí kostela," uvedl starosta Hejnic Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice). Vztahy s odsunutými Němci jsou podle něj různorodé. "Ti, kdo chtějí, tak dobré, ale asi výrazně větší část prostě nikdy tuto křivdu neodpustila a řešila si svůj nový domov," dodal.
Výraznou stopu zanechali v minulosti Němci i v Jablonci nad Nisou, také tam tvořili zhruba čtyři pětiny obyvatel. "Přestože se zde většina obyvatel považovala za Němce, bylo to často velmi diskutabilní. Řada obyvatel mluvících německy měla český původ. A svědčila tomu i jména německých rodin jako Hora, Swoboda, Woperschalek," uvedla mluvčí radnice Jana Fričová. I tak je ale podle ní německý odkaz ve městě patrný na každém kroku. "Výroba bižuterie, skvělé odkazy na významné architekty a stavitele – Hemmrich, Zasche či Karl Winter, ale i mnoho dalších," dodala.
Současné vztahy s Němci považuje za velmi přátelské. "A to i na úrovni partnerských vztahů základních a středních škol. Funguje výměna kulturních subjektů a podobně," řekla Fričová. Také Jablonec, německy Gablonz, má partnerská města v Německu. Kromě Budyšína a Cvikova k nim patří i Kaufbeuren, jehož součástí je městská část Neugablonz.