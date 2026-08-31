Waldorfská mateřská škola v Turnově díky rozšíření přijala všechny zájemce

Autor: ČTK
  17:16aktualizováno  17:16
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| foto: ČTK

Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu za 27,6 milionu korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na 75 míst a mohla tak přijmout všechny zájemce. To Petra Šorfová za 15 let působení v této školce, v níž poslední tři roky je ředitelkou, nepamatuje.

"Několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostaly jenom turnovské děti. Letos tím, že nám za prvé odešlo hodně předškoláků a ještě se rozšířila kapacita, takže jsme mohli vyhovět všem zájemcům," řekla dnes ČTK Šorfová.

Waldorfská školka je v Turnově - Daliměřicích už skoro 30 let, dosud se mohla starat maximálně o 50 dětí. "Teď budeme mít 66 dětí s tím, že kapacita je 75. Takže v tuhle chvíli máme i nějaká volná místa," dodala ředitelka.

Přístavba se stala pomyslně další kostkou školky, jejíž podobu před lety navrhl architekt Boris Šonský. "Koncepce vznikla na základě toho, že to je jakási herní kostka, barevná herní kostka. Zároveň je to i drobná stavba, která se dělí na části a je to také z toho důvodu, že jsme v rodinné zástavbě, abychom tady nevytvořili obrovský pavilon," řekl ČTK Šonský.

Většinu nákladů na vybudování přístavby zaplatilo město z evropské dotace. V čem jsou nové prostory oproti stávajícím lepší, zatím podle ředitelky nedokážou s určitostí říci. "To teprve zjistíme, až zítra (v úterý) přijdou děti. Samozřejmě to budou ti největší kritici, kteří přijdou a budou tady zabydlovat si ten prostor, protože pro ně hlavně se to dělalo," uvedla.

Výhodou nových prostor ale podle ní je, že má oddělenou ložnici od hracího prostoru. Navíc budou mít děti k dispozici přístup do patra, které je oddělené sítí a které připomíná hrad či pirátskou kajutu.

Od běžných školek se waldorfská odlišuje alternativním způsobem vzdělávání. "Jako hlavní benefit bych asi uvedla, že hodně dbáme na individuální přístup k dětem, přirozený vývoj dítěte a vždycky se snažíme co nejvíce naplňovat jeho potřeby v tom daném věku," dodala ředitelka.

Turnov má kromě waldorfské školky ještě pět běžných mateřských škol a jednu s třídami pro děti se zdravotním či fyzickým hendikepem. Kapacita městských školek pro patnáctitisícové město je nyní dostatečná. Je v nich 611 míst, od září do školek bude chodit 532 dětí. To podle místostarostky Petry Houškové (Nezávislý blok) umožňuje mít ve třídách menší počet dětí.

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