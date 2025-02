Nejlepší zem je Amerika! Liberecké divadlo uvede muzikál West Side Story

Nejlepší zem je Amerika, každý ví kde je Amerika! Nejslavnější píseň muzikálu West Side Story se v pátek večer ponese Šaldovým divadlem v Liberci. Příběh o sporu Tryskáčů a Žraloků přenese diváky do New Yorku 50. let.

„U West Side Story je nejtěžší vzdát se všech nápadů, protože když posloucháte tu muzika a čtete ten text, tak máte pocit, že tam musí být všechno. A pak musíte postupně stříhat,“ poodhaluje přípravy muzikálu jeho režisérka a zároveň ředitelka divadla Linda Hejlová Keprtová.

Nejslavnější muzikál všech dob měl premiéru na Broadwayi v roce 1957. Úspěch mu zajistila především hudba skladatele Leonarda Bernsteina, ale také náročná taneční čísla. I proto se na inscenaci podílí všechny soubory libereckého divadla, tedy činohra, balet a opera.

„Se všemi soubory pracujeme s jako rovnocennými složkami. To je úkol, který jsme si dali, to je ta výzva. Ve výsledku by nemělo být rozeznatelné, kdo je z jakého souboru,“ míní režisérka.

Všichni stojí na kraji propasti

West Side Story je muzikál o touze žít jinak. Parta Tryskáčů, kluků druhé generace převážně polských imigrantů, bojuje o nadvládu nad několika ulicemi manhattanského Upper West Side se Žraloky, skupinou nových přistěhovalců z Portorika.

Na pozadí boje o lepší život se setkávají Maria a Tony, dva milenci, kteří nechtějí vidět svět Žraloků a Tryskáčů plný předsudků, nesvobody, zloby a násilí. Oba jsou však jeho nedílnou součástí.

„West Side Story je z mého pohledu sociální drama, protože ti kluci a holky neměli to štěstí, že se narodili do bavlnky. Oni si místo v životě musí vybojovat sami. Všichni stojí na kraji propasti. A to je téma, které přinášíme v inscenaci,“ podotýká Hejlová Keprtová, která si musela pohlídat i pravidla licence, aby mohlo divadlo muzikál vůbec uvést.

O souhlas musela žádat i společnost Coca-Cola, jejíž logo a přepravky se hned několikrát objeví na scéně. „Je to ten americký sen, symbol blahobytu a kapitalismu. Oslovili jsme je a žádali jsme o schválení. Není to tak, že by nám platili za reklamu.“

Velkolepá jazzová opera

Podle dirigenta Paola Gatta se nejedná o muzikál v pravém slova smyslu. „Je to velkolepá jazzová opera. Dávat ji dohromady není žádná sranda. I proto to byl můj životní sen,“ neskrývá dojetí Gatto, kterého těší výběr hlavních představitelů. Jako Marie se představí Karolína Levková v alternaci s Veronikou Kaiserovou, Tonyho se ujmou Radek Melša a Jan Kříž.

„Role Marii je mému srdci opravdu velmi blízká, protože ji mám spojenou s jednou osudnou situací. Před pár lety jsem doskakovala do této inscenace v ostravském Národním divadle moravskoslezském za vážně nemocnou kolegyni a mou blízkou kamarádku Patricii Janečkovou. Šla jsem do toho s tím, že se jednou vrátí. Ale osud tomu chtěl jinak. Proto je pro mě Maria natolik spjatá s Patricií,“ popisuje Karolína Levková.

Své role Tonyho si váží i Radek Melša. „West Side Story je pro mě silné dílo, které má až biblický přesah. V dnešní době, kdy se všude válčí a jsou sváry, tak kdyby lidé poslouchali to, že je láska může zachránit, tak by bylo líp. Ale někteří lidé mají zavřené oči,“ dodává. Dnešní premiéra West Side Story začíná v 19 hodin.