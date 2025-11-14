Playlist budou tvořit ty největší hity, ale chybět nebudou ani nové singly. Koncert v Kulturním centru Vratislavice 101010 začíná v sobotu od 20 hodin, sál se otevírá o hodinu dříve.
Wohnout zahraje elektricky
Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956
Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...
Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou
Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.
KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?
Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...
Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví
Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...
Kandidátku do voleb v Brodci u Loun podali cizí lidé, místní je v obci nechtějí
Na říjnové kandidátní listině pro dodatečné komunální volby v Brodci na Lounsku jsou lidé z různých částí Ústeckého kraje, jeden má bydliště v Jihočeském...
Pevnost poznání v Olomouci odhalí fascinující svět včel a jejich význam
Do světa včel ze všech možných úhlů budou moci o tomto víkendu nahlédnout návštěvníci olomouckého interaktivního muzea Pevnost poznání. Zkoumat budou moci...
Vznikla petice na podporu setkání sudetských Němců v Brně, myšlenka má i odpůrce
Festival Meeting Brno dnes spustil petici na podporu myšlenky, aby se příští rok v Brně uskutečnilo setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Byla by to...
Karlovy Vary napotřetí vybraly dodavatele nového informačního systému
Karlovy Vary by měly mít v první polovině příštího roku nový Městský informačně-orientační systém (MIOS). Město sice počítalo s tím, že ho bude mít už letos na...
Zabrání až čtyřsetleté vodě. Jih Olomouce chrání nová hráz, ožilo i mrtvé rameno
Další část skládačky ochrany Olomouce před velkou vodou je hotová. Na jihu města v úseku od železničního mostu k čističce odpadních vod se nyní může řeka rozlévat až na úroveň čtyřsetleté povodně....
Kruháč vzal zleva, při předjíždění boural. Řidič ve Varech zběsile ujížděl hlídce
Blinkr, který zapomněl řidič BMW „vyhodit“ při výjezdu z kruhové křižovatky v Karlových Varech, byl v úterý v podvečer důvodem, proč se jej jala stavět hlídka policie. Motorista ovšem nedbal sirén a...
Kapela Wohnout se vrací zpět k elektrickým kytarám a dorazí po čase opět do Vratislavic nad Nisou.
Festival Setkání národů v H.Králové představí kulturu více než 20 zemí
Dvanáctý ročník festivalu Setkání národů představí 19. listopadu od 09:00 do 20:00 v královéhradeckém Adalbertinu kulturu a zvyky více než dvaceti zemí čtyř...
Rybářská slavnost a výlov
Přijďte na podzimní výlov ve Lvové u Jablonného v Podještědí a ponořte se do světa ryb všemi smysly. Na příchozí čeká pestrý program plný zábavy, poznání i gurmánských zážitků.
Folkový recitál
Příjemný podzimní podvečer plný folkové hudby a dobré nálady zažijí lidé v neděli v Mimoni.
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....
Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu
Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...
Hudba na huti s JazzBakers
Podzimní večer plný dobré hudby a příjemné atmosféry veze do Nového Boru hudební skupina JazzBakers z České Lípy.