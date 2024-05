Z bývalé slévárny Linser bude kreativní centrum

„Projektem rekonstrukce dáme této budově možnost dalšího fungování a věříme, že si najde své místo v oblastirozvoje kreativity a kultury v Liberci,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Celý magazín

Dnes již výrazně zchátralá budova bývalé slévárny je posledním pozůstatkem průmyslového komplexu založeného v roce 1858 továrníkem Christianem Linserem. Aktuálně se využívá k příležitostným akcím, především k výstavám z řad studentů z Fakulty umění a architektury TUL, ale i dalším aktivitám.

Na realizaci projektu získalo město dotaci z Národního plánu obnovy ve výši 31 milionů korun, do celkové částky mu tak zbývá doplatit sedm milionů. Radní města by rekonstrukci rádi stihli do října následujícího roku.

Dům čeká kompletní oprava

Tovární budovu čeká kompletní oprava, která ovšem počítá se zachováním původního industriálního vzhledu a jeho atmosféry. Dojde například k vybourání příček, výměně oken a povrchů, kompletnímu zateplení, obměně střechy a dalším drobným dispozičním změnám, které by měly místo zejména zútulnit. Přibýt by měla také malá kavárna a prostory k pronájmu. „Snažili jsme se s kolegou Ivanem Langrem (náměstek primátora pro kulturu a školství, pozn. red.) a dalšími kolegy z rady města dodat projektu takový provoz, aby si na sebe dokázal v co největší míře vydělat,“ dodává náměstek primátora pro archituru Jiří Janďourek.