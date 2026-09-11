Z Jilemnice do Martinic vede cyklostezka, odvedla cyklisty ze silnice II. třídy

Jilemnici a Martinice v Krkonoších na Semilsku propojila nová cyklostezka, jejíž výstavba stála přes 40 milionů korun. Přispěla zejména ke zvýšení bezpečnosti, předtím museli cyklisté i pěší využívat silnici II. třídy. Většinu nákladů na výstavbu pokryly dvě dotace, řekl dnes ČTK starosta Jilemnice David Hlaváč (ODS).
"Jilemnická část byla spolufinancována z IROP a ta martinická z výzvy MAS," uvedl Hlaváč.
Cyklostezka má na délku skoro 1,6 kilometru. Jilemnice s Martinicemi ji sice budou slavnostně otevírat v příštím týdnu, cyklisté i pěší ji ale mohli díky schválenému předběžnému užívání stavby používat už v této sezoně. "Potvrdilo se to, co jsme od ní očekávali. Myslím, že i ti, co se divili, proč tady děláme cyklostezku, tak dneska musejí připustit, že kdykoliv tamtudy jedou, tak po ní někdo jede na kole nebo jde pěšky," dodal starosta.
Nová stezka, která je široká tři metry, má asfaltový povrch a od silnice II/293 ji odděluje stromořadí. Jilemnice platila výstavbu skoro kilometrové části, a to včetně vybudování veřejného osvětlení v intravilánu města. Její úsek stál přes 31 milionů korun a dotace činila skoro 19,5 milionu. Zhruba půlkilometrový úsek v Martinicích si vyžádal více než devět milionů, na což obec získala bezmála osmimilionovou dotaci.