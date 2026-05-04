Z kašny na náměstí v České Lípě ani letos voda nepoteče, nutná je oprava

Z historické kašny na hlavním náměstí v České Lípě ani letos voda nepoteče. Empírová památka potřebuje zásadní obnovu, dožilá je také olověná vana nádrže. Už loni byla kašna celou sezonu bez vody. Jeden z delfínků, z jejichž hlav tryská voda, přestal vodu propouštět a ta se hromadila pod kašnou a poškozovala ji, řekla dnes ČTK mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Radnice podle ní připravuje obnovu kašny.
Osmiboká pískovcová kašna z roku 1837 je dominantou hlavního českolipského náměstí. Tvoří ji nádrž a třikrát odstupňovaný sloup se čtyřmi chrliči vody v podobě rybích hlav. Kompletní obnovou prošla kašna před 20 lety spolu s nedalekým pískovcovým sloupem Nejsvětější Trojice. Barokní sloup z konce 17. století připomíná skončení morové nákazy. Záchrana obou památek přišla před lety na 2,3 milionu korun, milion získala tehdy radnice z ministerstva kultury.
Radnice má podle Kňákal Brožové pro kašnu zpracovaný restaurátorský záměr a podala žádost o stavební povolení. Jakmile ho město získá, chce požádat o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a vysoutěžit firmu, která kašnu opraví. "Rozsáhlá rekonstrukce kašny, která bude obsahovat nejen restaurování kamenných částí, ale rovněž modernizaci technologií a vodoinstalace, by se měla dělat příští rok na jaře," doplnila.
Kašna na hlavním českolipském náměstí není jediným vodním prvkem ve městě. Od začátku května je v provozu nová fontána v ulici U Synagogy, voda stříká i z trysek před kulturním domem Crystal, "Při procházkách Městským parkem jistě návštěvníky potěší pohled na znovuzprovozněnou Mohauptovu kašnu na náměstíčku u hudebního altánu v horní části parku, která byla postavena v roce 1924 na počest skladatele Franze Mohaupta," uvedla mluvčí radnice.
Osvěžení v horkých dnech nabízí také fontána před takzvaným Richterhofem v ulici U Vodního hradu. "Pracovníci Technických služeb města Česká Lípa, které mají fontánu stejně jako Mohauptovu kašnu ve správě, před jejím zprovozněním ještě důkladně opravili kamenný povrch fontány. Mramorový povrch totiž na fontáně nedržel, opadával a bylo proto potřeba ho opravit," dodala Kňákal Brožová.