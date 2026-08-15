Za čtyři roky proinvestoval Liberec přes tři mld.Kč, největší akcí je bazén

Za poslední čtyři roky proinvestoval Liberec přes tři miliardy korun, podle zjištění ČTK je to dvakrát víc než v předchozím čtyřletém období. Rekordní byly investice krajského města loni, kdy podle údajů ze závěrečného účtu dosáhly 1,16 miliardy korun. Největší investicí je dlouho připravovaná rekonstrukce městského plaveckého bazénu, která přijde na více než 800 milionů korun bez DPH. Hotová má být v červnu příštího roku.
Liberec je s více než 108.000 obyvateli pátým největším městem v Česku, radnice v posledních letech investovala stamiliony také třeba do obnovy škol. Navzdory masivním investicím se městu podařilo postupně snížit zadlužení. Pomohly rostoucí příjmy, které loni přesáhly 3,7 miliardy korun. Ještě před deseti lety dosahoval dluh města dvou miliard korun, díky refinancování a splácení se zadlužení na konci loňského roku snížilo na 1,05 miliardy korun. Město ale také ručí za většinu dluhů dopravního podniku, které už dosáhly 600 milionů korun.
Na každého obyvatele dlužil na konci loňského roku Liberec 10.586 korun, to je mezi okresními městy nejvíc. Třeba Česká Lípa, která je s 36.400 obyvateli třetím největším městem v kraji, žádné dluhy nemá. Stamilionové investice jako výstavbu koupaliště, rekonstrukci divadla nebo obnovu vyhořelého Kounicova domu financuje ze svých úspor a příjmů. I tak mělo město na konci loňského roku na svých účtech bezmála 1,2 miliardy korun, Liberec jen zhruba 586 milionů.
Jablonec nad Nisou dlužil na konci loňského roku na každého ze svých 46.200 obyvatel jen 1024 korun, to se ale brzy změní. Druhé největší město kraje si loni na velké investice otevřelo u Komerční banky dva úvěry dohromady za 550 milionů korun, určené jsou na investice. Loni Jablonec žádné peníze nečerpal, investice financoval z úspor, příjmů a dotací. Letos už se to zřejmě změní, radnice loni zahájila stavbu mateřské školy za 213 milionů Kč, v nejbližší době zahájí největší investici v novodobé historii města - stavbu dopravního terminálu za 470 milionů.
Zhruba 5480 korun dluží na obyvatele osmitisícové Semily, které jsou nejmenším z okresních měst v Libereckém kraji. Loni Semily hospodařily s rozpočtem 372 milionů korun, do investic šlo 84 milionů, největší akcí byla modernizace atletického stadionu. Pro srovnání stejně velký Hrádek nad Nisou hospodařil loni s rozpočtem 772 milionů korun, investice se blížily ke 400 milionům korun, a to zejména díky úspěšnému čerpání evropských dotací a úvěru. Na obyvatele dlužilo ale příhraniční město na konci roku 24.760 korun.
Liberecký kraj je z hlediska počtu obyvatel po Karlovarském kraji druhý nejmenší, má na svém území 215 měst a obcí. V průměru žije v každé 2091 obyvatel, což je nad průměrem ČR. Podle dat společnosti Czech Credit Bureau (CRIF) získaly obce v kraji za poslední čtyři roky do rozpočtu 63,7 miliardy korun, z toho 27 procent daly do kapitálových výdajů. Je to čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji, méně investovaly jen obce v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji.
Důležitým zdrojem financování investic jsou dotace, obce Libereckého kraje v průměru ročně financovaly dotacemi čtvrtinu kapitálových výdajů. Míra zadlužení obcí v kraji dosahovala koncem loňského roku 17 procent, to je nad celostátním průměrem. Na každého obyvatele kraje připadlo 6356 Kč obecního dluhu, což je šestá nejvyšší částka. Výrazně podprůměrné jsou naopak úspory obcí, které na konci loňského roku dosáhly 43 procent příjmů, po obcích Zlínského kraje je to druhý nejnižší podíl. Na jednoho obyvatele kraje připadly úspory 16.385 korun.
Vybrané ekonomické ukazatele Liberce v období 2022 až 2025
2022 2023 2024 2025
příjmy v mil. Kč (daňové) 3181 (2256) 3707 (2611) 3694 (2693) 3712 (2819)
výdaje (kapitálové) v mil. Kč 3003 (597) 3443 (588) 3641 (694) 4229 (1160)
získané dotace v mil. Kč 531 602 467 494
dluh na hlavu v Kč 15.629 13.606 11.607 10.586
zadluženost v mil. Kč 1470 1340 1150 1050
zdroj: závěrečné účty města Liberce