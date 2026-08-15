Za čtyři roky proinvestoval Liberec přes tři mld.Kč, největší akcí je bazén

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Za poslední čtyři roky proinvestoval Liberec přes tři miliardy korun, podle zjištění ČTK je to dvakrát víc než v předchozím čtyřletém období. Rekordní byly investice krajského města loni, kdy podle údajů ze závěrečného účtu dosáhly 1,16 miliardy korun. Největší investicí je dlouho připravovaná rekonstrukce městského plaveckého bazénu, která přijde na více než 800 milionů korun bez DPH. Hotová má být v červnu příštího roku.

Liberec je s více než 108.000 obyvateli pátým největším městem v Česku, radnice v posledních letech investovala stamiliony také třeba do obnovy škol. Navzdory masivním investicím se městu podařilo postupně snížit zadlužení. Pomohly rostoucí příjmy, které loni přesáhly 3,7 miliardy korun. Ještě před deseti lety dosahoval dluh města dvou miliard korun, díky refinancování a splácení se zadlužení na konci loňského roku snížilo na 1,05 miliardy korun. Město ale také ručí za většinu dluhů dopravního podniku, které už dosáhly 600 milionů korun.

Na každého obyvatele dlužil na konci loňského roku Liberec 10.586 korun, to je mezi okresními městy nejvíc. Třeba Česká Lípa, která je s 36.400 obyvateli třetím největším městem v kraji, žádné dluhy nemá. Stamilionové investice jako výstavbu koupaliště, rekonstrukci divadla nebo obnovu vyhořelého Kounicova domu financuje ze svých úspor a příjmů. I tak mělo město na konci loňského roku na svých účtech bezmála 1,2 miliardy korun, Liberec jen zhruba 586 milionů.

Jablonec nad Nisou dlužil na konci loňského roku na každého ze svých 46.200 obyvatel jen 1024 korun, to se ale brzy změní. Druhé největší město kraje si loni na velké investice otevřelo u Komerční banky dva úvěry dohromady za 550 milionů korun, určené jsou na investice. Loni Jablonec žádné peníze nečerpal, investice financoval z úspor, příjmů a dotací. Letos už se to zřejmě změní, radnice loni zahájila stavbu mateřské školy za 213 milionů Kč, v nejbližší době zahájí největší investici v novodobé historii města - stavbu dopravního terminálu za 470 milionů.

Zhruba 5480 korun dluží na obyvatele osmitisícové Semily, které jsou nejmenším z okresních měst v Libereckém kraji. Loni Semily hospodařily s rozpočtem 372 milionů korun, do investic šlo 84 milionů, největší akcí byla modernizace atletického stadionu. Pro srovnání stejně velký Hrádek nad Nisou hospodařil loni s rozpočtem 772 milionů korun, investice se blížily ke 400 milionům korun, a to zejména díky úspěšnému čerpání evropských dotací a úvěru. Na obyvatele dlužilo ale příhraniční město na konci roku 24.760 korun.

Liberecký kraj je z hlediska počtu obyvatel po Karlovarském kraji druhý nejmenší, má na svém území 215 měst a obcí. V průměru žije v každé 2091 obyvatel, což je nad průměrem ČR. Podle dat společnosti Czech Credit Bureau (CRIF) získaly obce v kraji za poslední čtyři roky do rozpočtu 63,7 miliardy korun, z toho 27 procent daly do kapitálových výdajů. Je to čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji, méně investovaly jen obce v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Důležitým zdrojem financování investic jsou dotace, obce Libereckého kraje v průměru ročně financovaly dotacemi čtvrtinu kapitálových výdajů. Míra zadlužení obcí v kraji dosahovala koncem loňského roku 17 procent, to je nad celostátním průměrem. Na každého obyvatele kraje připadlo 6356 Kč obecního dluhu, což je šestá nejvyšší částka. Výrazně podprůměrné jsou naopak úspory obcí, které na konci loňského roku dosáhly 43 procent příjmů, po obcích Zlínského kraje je to druhý nejnižší podíl. Na jednoho obyvatele kraje připadly úspory 16.385 korun.

Vybrané ekonomické ukazatele Liberce v období 2022 až 2025

2022 2023 2024 2025

příjmy v mil. Kč (daňové) 3181 (2256) 3707 (2611) 3694 (2693) 3712 (2819)

výdaje (kapitálové) v mil. Kč 3003 (597) 3443 (588) 3641 (694) 4229 (1160)

získané dotace v mil. Kč 531 602 467 494

dluh na hlavu v Kč 15.629 13.606 11.607 10.586

zadluženost v mil. Kč 1470 1340 1150 1050

zdroj: závěrečné účty města Liberce

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Řidič osobního auta nepřežil v pátek odpoledne na Zlínsku náraz do stromu

ilustrační snímek

Řidič osobního auta nepřežil v pátek odpoledne mezi zlínskou místní částí Mladcová a Rackovou na Zlínsku náraz do stromu. Havárie si tam na několik hodin...

15. srpna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Elektrika jako tajná zbraň. Porsche 911 Carrera GTS ukazuje novou tvář legendy

Porsche 911 se změnilo, ale duši neztratilo.

Porsche 911 vždycky hrálo podle vlastních pravidel. Šestiválcový boxer vzadu, pohon zadních kol, zvuk, který poznáte i se zavřenýma očima. Jenže svět se mění a elektrifikace dorazila i do...

15. srpna 2026  9:11

Najdou poselství z minulosti? Františkolázeňský chrám se dočká nové věžičky

Duchovní správce chrámu, otec Metoděj Vít Kout, u věžičky kostela sv. Olgy ve...

Věžičku na vrcholu kostela sv. Olgy ve Františkových Lázních, nejstaršího pravoslavného chrámu v Česku, čeká oprava. Je v havarijním stavu. Práce na konstrukci a poškozených nosných prvcích hlavní...

15. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Rád hraju podle citu. Hudba má jít ze srdce, říká šéf hradecké cimbálky

Vedoucí Hradecké cimbálové muziky Pavel Maťátko při výuce na ZUŠ Střezina

Hradecká cimbálová muzika letos oslavila 70 let. K jubileu si nadělí generální opravu cimbálu, který je po desetiletích na pódiu téměř na odpis. Cimbalista a vedoucí muziky Pavel Maťátko v rozhovoru...

15. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam UNESCO

ilustrační snímek

O zařazení podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO usiluje krajské muzeum v Turnově. Pro...

15. srpna 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Ratiboř vyrobí víc energie, než sama spotřebuje. Teď je ve finále soutěže

Obec Ratiboř na Vsetínsku je soběstačná díky výrobě vlastní energie. (srpen...

Valašská obec s 1 800 obyvateli vyrábí vlastní energii, využívá odpadní teplo i dešťovou vodu, buduje tůně a hospodaří se stomilionovým rozpočtem. Teď bojuje o vítězství v soutěži E.ON Energy Globe...

15. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Cenné meandry Ploučnice se staly přírodní rezervací

Do rezervace kromě Ploučnice a Svitavky patří také část Hradčanského potoka.

Meandry řeky Ploučnice a Svitavky jsou po mnoha letech příprav novou přírodní rezervací. Na území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj ho v červnu letošního roku vyhlásila Agentura...

15. srpna 2026  8:22

Jubilejní desátý ročník má za sebou Sportovní park Pardubice. Jaký byl?

Sportovní park Pardubice se opět vydařil. Z jubilejního desátého ročníku si...

Deset let, deset ročníků masové akce. Sportovní park Pardubice, který minulý týden ovládl park Na Špici, má za sebou jubilejní desátý ročník. Ten přinesl několik novinek, ale zároveň se držel...

15. srpna 2026  8:12

Putovní festival Chutě kraje chystá první zastávku. Představí kuchařská jména

Celým festivalovým cyklem Chutě kraje 2026 bude provázet herečka a moderátorka...

Gastronomický festival Chutě kraje startuje v neděli v Šumperku. Druhý roční putovní akce se uskuteční v srpnu a září na pěti místech Olomouckého kraje. Letos nově zamíří také do Olomouce.

15. srpna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Velká města v Plzeňském kraji se v posledních čtyřech letech nemusela zadlužovat

ilustrační snímek

Krajské i všechna čtyři okresní města v Plzeňském kraji se v posledních čtyřech letech nemusela zadlužovat. Jejich rozpočty díky vyššímu podílu na sdílených...

15. srpna 2026,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cheb i Sokolov hospodaří bez dluhů, Vary úvěr potřebují

ilustrační snímek

Větší města v Karlovarském kraji hospodařila v posledních čtyřech letech bez velkých problémů. Ale zatímco Cheb a Sokolov nepotřebovaly podpořit své investice...

15. srpna 2026,  aktualizováno 

Příjmy obcí ve Zlínském kraji vzrostly, avšak stále zůstávají na chvostu

ilustrační snímek

Příjmy obcí ve Zlínském kraji v letech 2022 až 2025 vzrostly téměř o čtvrtinu, rychleji než je český průměr. Přesto zůstávají v mezikrajském srovnání nejnižší...

15. srpna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×