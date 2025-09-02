Tajmir pochází z nelegálního chovu na Vsetínsku a od dubna letošního roku se o něj starali ošetřovatelé z liberecké zoologické zahrady. Tygr ussurijský teď odjel do nizozemského zařízení Felida, které se specializuje na velké kočkovité šelmy.
„Nebylo to úplně snadné, protože kapacity pro doživotní umístění velkých kočkovitých šelem v Evropě moc nejsou. Několik šelem už se nám takto podařilo umístit díky spolupráci s nevládní organizací Four Paws,“ popsal Jiří Mach, vedoucí oddělení mezinárodních úmluv Ministerstva životního prostředí. Four Paws (Čtyři tlapky) se dlouhodobě věnuje ochraně zvířat držených v nevhodných podmínkách.
Právě v takových byl Tajmir bez povolení chován. „Ministerstvo se domluvilo se zoologickou zahradou v Liberci na krátkodobém umístění, než mu bude nalezeno doživotní útočiště,“ doplnil Mach. Během pobytu v Liberci zaměstnanci zoo pracovali na tom, aby se tygr připravil na samotný přesun.
„Potřebovali jsme si být jistí, že zvládá běžnou manipulaci, jako třeba přecházení mezi odděleními chovatelského zařízení. Natrénovali jsme s ním, aby nastoupil do přepravní bedny sám a zároveň jsme s ním pracovali na chráněném kontaktu s ošetřovateli,“ nastínila kurátorka šelem Dorota Gremlicová. Ošetřovatelům se podařilo tygra Tajmira uložit do přepravního boxu bez uspání. Následně ho přesunuli do dodávky, která ho převeze do Nizozemska.
Tygr se v Liberci zotavil
Tajmir se podle ošetřovatelů jeví jako velmi vyrovnané zvíře, nové podněty ho spíš zajímají, než že by se jich obával. „Tygr přijel velmi hubený a vypadal zanedbaně. Neměl hezkou srst, měl poranění na těle, která byla způsobená nevhodným chovatelským zařízením. Nicméně se z toho všeho zotavil,“ pověděla Gremlicová.
Tajmir se naučil v dostatečném množství přijímat i krmení, které v zoo kočkovitým šelmám dávají. „Věříme, že kolegové v Nizozemsku z něj teď ještě vykrmí o pár kilo těžší zvíře. Teď váží zhruba 150 kilogramů a ještě by mohl nabrat. Naši dospělí lvi mají třeba 180 kilogramů,“ přiblížila Gremlicová z liberecké zoo.
|
Zabavený tygr našel dočasný domov v Liberci, návštěvníci ho zatím neuvidí
V letošním roce Ministerstvo životního prostředí muselo kromě tygra Tajmira řešit ještě jeden podobný případ. Šlo o lvíče, které odjelo v půlce letních prázdnin z hodonínské zoo taky do centra Felida v Holandsku. Vytipovaných jedinců, kteří můžou v budoucnu propadnout do majetku státu, je ale více.
„Musíme důrazně zakročit proti nelegálním chovům, zejména velkých kočkovitých šelem. To se týká nejméně desítek zvířat, které žijí v nevhodných podmínkách nebo bez povolení k chovu,“ poznamenal ministr životního prostředí Petr Hladík.
Jeho resort má v podobných případech řadu možností, jak zvířatům pomoci. „Kromě záchranných center CITES může zvířata dočasně umístit také v licencovaných zoo nebo domluvit umístění v zahraničí. Právě jako v případě tygra Tajmira,“ objasnil ministr Hladík.
První kroky po trávě
Ředitel liberecké zoo David Nejedlo tvrdí, že takto mohou přijmout dvě zvířata. „Prostory, které u nás měl Tajmir k dispozici, jsou skromné a pro dlouhodobý chov by nebyly vyhovující, chovatelé se mu snažili stále poskytovat nové podněty. Zřejmě neznal některé druhy krmení, které u nás dostával, a možná poprvé od přesunu měl možnost projít se po trávě nebo se celý smočit v jezírku,“ vylíčil ředitel Nejedlo.
|
5. června 2025
Podle organizace Four Paws by se měl chov velkých kočkovitých šelem v domácích chovech mezinárodně zakázat. „Kruté zacházení se šelmami musí skončit, tygři zkrátka nejsou domácí mazlíčci. Právě případ Tajmira ukazuje, jak mohou kočkovité šelmy trpět při špatném chovu,“ zdůraznila Patricia Tiplea z Four Paws.
Tygr ussurijský je jedním z nejohroženějších zvířat na světě. V současné době se jeho populace odhaduje na 700 až 750 jedinců ve volné přírodě, především v Rusku a Číně. Mezi hlavní hrozby, kterým tygr čelí, patří pytláctví, využívání v tradiční čínské medicíně, ztráta přirozeného prostředí, nedostatek potravy a nemoci.