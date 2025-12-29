Členové horské služby objevili zraněného lyžaře v neděli dopoledne. „Všimli jsme si muže ležícího uprostřed sjezdovky. Na první pohled nejevil známky života a naše podezření se po jeho vyšetření potvrdilo. Okamžitě jsme kontaktovali záchrannou službu a zahájili jeho resuscitaci,“ popsal jeden ze zasahujících horských záchranářů situaci ihned po nálezu muže.
„Základem naší činnosti je v takovémto případě pracovat na obnovení životních funkcí a rychlém předání zdravotníkům do jejich péče. Pacienta ze sjezdovky si od nás přebrala do další péče lékařská posádka z Liberce,“ doplnil.
I takovéto případy, kdy náhoda pomůže k včasnému zásahu horských záchranářů, se podle mluvčího horské služby Marka Fryše stávají.
„Prosíme všechny návštěvníky hor, aby byli nejenom ukáznění a nepřeceňovali své síly, ale také aby byli pozorní a všímali si svého okolí. Někdy může právě pozornost zachránit lidský život. Krásný zbytek letošního roku a hodně sněhu do začátku toho dalšího,“ dodal mluvčí.