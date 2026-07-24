Záchranná služba v Jablonci nad Nisou má novou základnu

Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách Zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou, stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun, pozemek poskytlo bezplatně město Jablonec. Vznikla tu největší a nejmodernější výjezdová základna, kterou v tuhle chvíli mají záchranáři v kraji k dispozici, řekl při dnešním slavnostním otevření hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Na projekt získal kraj 76 milionů z evropských fondů.
Záchranáři měli podle ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luďka Kramáře od svého vzniku v roce 1978 základnu v areálu jablonecké nemocnice, podmínky už ale potřebám nestačily. "Nároky prostorové a technické rok od roku rostou, navyšuje se počet posádek," doplnil. Součástí nové základny bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů korun, to by mělo být podle Kramáře dokončeno ve druhé etapě počátkem příštího roku.
Za nevyhovující označil základnu v areálu nemocnice její ředitel Vít Němeček: "Ten objekt je opravdu velmi starý, nevyhovuje nejen stávajícím potřebám, ale i běžnému pobytu těch lidí. V zimě tam občas dovnitř chumelilo, takže už opravdu bylo na čase, aby se záchranka mohla vystěhovat." Nemocnice podle Němečka plánuje objekt zbourat stejně jako sousední budovu bývalého archivu. Postaví tam pro nemocnici administrativní budovu a díky tomu se uvolní prostory pro rozšíření zdravotní péče v samotné nemocnici.
Záchranná služba má v Libereckém kraji výjezdové základny ve 13 městech, v Liberci jsou dvě - jedna v centru a druhá na letišti, další vznikne do dvou let v Novém Boru. Dispečeři operačního střediska loni přijali téměř 81.000 volání, která vyústila v 65.000 výjezdů. Záchranná služba zaměstnává 360 lidí a každý den za pacienty v kraji vyjíždí 32 výjezdových skupin. Liberecký kraj loni na záchrannou službu přispěl 284 miliony korun, další desítky milionů ale každoročně investuje do modernizace nebo výstavby základen záchranářů.
"Pro zdravotníky, lékaře, řidiče a doprovodný personál budujeme zázemí, které odpovídá současným potřebám," řekl Půta. Nová základna tak slouží už šest let v České Lípě, o rok později dokončil kraj nové zázemí v Rokytnici nad Jizerou a před čtyřmi lety v Hrádku nad Nisou. Na podzim by měla být dokončena základna v Turnově. Stavět se bude také ve Frýdlantu a připravuje se stavba nové základny v Semilech, ty už podle hejtmana bude muset kraj financovat ze svého.