Zahradní slavnost pod taktovkou Jedličkova ústavu

Návštěvníky čeká v sobotu příjemné odpoledne plné hudby, dobrého jídla a pití. Chybět nebude ani prodej výrobků ze sociálně terapeutických dílen.
Program startuje od 12 hodin a potrvá až do večera. Akci moderuje herec Jakub Žáček.
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Návštěvníky čeká v sobotu příjemné odpoledne plné hudby, dobrého jídla a pití. Chybět nebude ani prodej výrobků ze sociálně terapeutických dílen.
Program startuje od 12 hodin a potrvá až do večera. Akci moderuje herec Jakub Žáček.
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