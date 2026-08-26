Zájem mezi filmaři o Sportfilm v Liberci byl rekordní, mezi hosty bude i Tomba

Zájem mezi filmaři o 29. ročník mezinárodního filmovému festivalu Sportfilm v Liberci byl rekordní. Tvůrci z 94 zemí do něj přihlásili 490 snímků. To je o 20 filmů a 20 států více než loni, řekla dnes novinářům ředitelka festivalu Renata Balašová. Porota vítěze jednotlivých kategorií vybere z 50 vybraných snímků. Letošní ročník Sportfilmu se bude konat od 30. září do 4 . října v Praze, Liberci a Jablonci nad Nisou. Balašová zároveň prozradila, že mezi hosty bude i legendární italský sjezdař Alberto Tomba.
"A protože letos by se to mělo všechno odehrát v italském stylu, bavíme se o účasti Aleny Šeredové a jejího syna Luise Buffona, nadějného fotbalisty hrajícího za Česko. A myslím si, že určitě budeme mít ještě něco, co vás překvapí, ale je to v jednání," dodala Balašová.
Českou premiéru na festivalu bude mít dokumentární snímek právě o Albertu Tombovi nebo drama Heysel 85. "To je umělecký sportovní film ze zákulisí tragédie, kdy došlo k úmrtí 39 lidí při fotbalovém zápase v Bruselu v roce 1985," uvedla ředitelka Sportfilmu.
Z domácí scény mezi výrazné tituly podle organizátorů festivalu patří celovečerní film z hokejového prostředí Neporazitelní, biografické krasobruslařské drama Nepela či dokumentární fotbalové série Bohyně Slavie a Big Pete.
Centrem dění Sportfilmu bude letos kulturní centrum 101010 v libereckých Vratislavicích. Stejně jako loni ale zahájení festivalu bude v Praze. Tentokrát se koná ve Francouzském institutu a spojené bude s promítáním francouzského snímku Držíš mě nad vodou. Je inspirovaný skutečným příběhem Philippea Croizona, který přišel o všechny čtyři končetiny, a přesto se rozhodl přeplavat kanál La Manche.
Vítězné filmy 29. ročníku vyhlásí organizátoři večer v sobotu 3. října v libereckém Šaldově divadle. Před divadlem bude také výstava fotografií z letošní zimní olympiády. "Samozřejmě zaměřená na české sportovce. Potom budeme mít takovou tematickou výstavu ve vratislavických Desítkách, kde představíme plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924 - Chamonix, až po teď, po Cortino. A nakonec tam máme ještě výstavu oscarových filmů, které byly nominovány nebo oceněny Oskarem a jsou samozřejmě sportovní," dodala Balašová.
Rozpočet festivalu je obdobný jako loni, přes pět milionů korun. Z toho z 80 procent jsou příspěvky z veřejných zdrojů. Celofestivalová vstupenka bude stát 600 korun, na jednotlivé projekce 150 korun. Děti a studenti mají vstup zdarma.