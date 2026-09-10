Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci stoupl, mají dokonce náhradníky

Zájem o členství v okrskových volebních komisích v Liberci byl letos znatelně vyšší než v předchozích letech. Radnice stotisícového města má dokonce po několika letech i náhradníky. Pravděpodobně pomohlo navýšení odměn pro členy volebních komisí. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Jana Kodymová. V Liberci budou obyvatelé 9. a 10. října vybírat při komunálních volbách městské zastupitele.
"Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy devět volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky. Po několika letech se na všechny zájemce nedostalo," uvedla Kodymová.
V pátém největším městě v zemi je 80 volebních okrsků. Radnice pro ně potřebovala 628 lidí. "Evidujeme 30 náhradníků," dodala mluvčí radnice.
Ministerstvo vnitra odměny letos zvedlo po osmi letech. Řadovému členovi je zvýšilo z 1800 na 2500 korun, předsedovi komise z 2200 na 3500 korun, zapisovateli z 2100 na 3500 korun a místopředsedovi z 2100 na 3000 korun. V případě souběhu voleb je příplatek.