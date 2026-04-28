Zakázky z průmyslu přinesly výzkumnému centru v Liberci rekordních 71 mil.Kč

Rekordních 71 milionů korun přinesly loni do rozpočtu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) v Liberci zakázky z průmyslových podniků. ČTK to dnes řekl jeho ředitel CXI Miroslav Černík. Výzkumné centrum, které od roku 2009 působí na Technické univerzitě v Liberci, patří v Česku k nejúspěšnějším, zdejší vědci mají desítky patentů. Loni řešili 94 projektů za více než 195 milionů korun, zakázky z průmyslu tak představovaly 36procentní podíl.
"Jde o největší objem peněz ze smluvního výzkumu a doplňkové činnosti. Znamená to nejen, že jsme schopni průmyslovým partnerům nabídnout spolupráci, ale ukazuje to, že český průmysl není možná v tak špatném stavu, jak občas slýcháme v médiích. Ukazuje to, že průmysl se snaží o inovace, takže doufejme, že Česká republika bude dál srdcem průmyslu," doplnil Černík. CXI spolupracuje s více než 200 partnery z firem a výzkumných organizací nejen z Česka, ale i Evropy a Asie.
Liberecká univerzita se v oboru aplikovaného výzkumu a vývoje dostala do světového povědomí v roce 2003, kdy zdejší vědci pod vedením Oldřicha Jirsáka představili technologii pro průmyslovou výrobu nanovláken. Dnes je to její nejvýznamnější patent. Moderní výzkumné centrum za 650 milionů korun bylo v kampusu dokončeno o devět let později. Na základním a aplikovaném výzkumu se v Liberci podílí 194 kmenových zaměstnanců i studenti univerzity.
Výzkum se podle Černíka dávno netýká jen nanotechnologií. "Máme tři výzkumné směry a z hlediska zakázkové činnosti se asi nejvíc využívá 3D tisk, jsou tu i zakázky například z oblasti obranného průmyslu, o nichž nemůžeme mluvit," dodal. Centrum úzce spolupracuje se Škodou Auto a dalšími dodavateli pro automobilový průmysl. "Hodně zakázek je z oblasti IT (informačních technologií), obrací se na nás i mnoho středních a malých firem, které chtějí pomoct s digitalizací a AI (umělou inteligencí)," dodal.
Dlouhodobě se CXI věnuje výzkumu a vývoji u čištění vody. V Liberci vyvinuli se zahraničními partnery technologii, která umí s téměř stoprocentní účinností vyčistit toxické vody vytékající ze skládek. Technologie, která vznikla v mezinárodním projektu LIFEPOPWAT zaměřeném na čištění skládkových vod kontaminovaných nebezpečnými pesticidy, zvítězila v soutěži LIFE Awards 2025 v kategorii oběhové hospodářství a kvalita života.