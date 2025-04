Školy v okolí pro zdejší děti nemají místo, Oldřichov proto obnoví malotřídku

Malotřídka pro děti od prvního do pátého ročníku by měla zahájit provoz v září příštího roku. Sídlit bude v budově, kde byl dosud obecní úřad. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

V Oldřichově v Hájích byla základní škola v minulosti od poloviny 19. století až do roku 1980. Její původní budova sice stále stojí, dnes už v ní ale sídlí centrum libereckého Domu dětí a mládeže Větrník.

„Ročně máme kolem deseti narozených dětí. Před zhruba čtyřmi lety byla obci vypovězena spádovost od obce Mníšek a my jsme ze zákona povinni zajistit základní školní docházku. Bývalé vedení tuto problematiku nijak nevyřešilo, a tak jsme se pustili do zajištění této důležité povinnosti, nebo spíše samozřejmosti,“ je přesvědčená Jana Šťastná, starostka Oldřichova v Hájích, který má aktuálně zhruba 850 obyvatel.

Obce Mníšek, Nová Ves, Chrastava ani město Liberec, které starostka požádala o spádovost a umístění několika oldřichovských dětí, jejímu požadavku nevyhověly. Právě sousední Mníšek je s velikostí tříd, kuchyně i jídelny sám dlouhodobě na hranici možností.

„Kapacita je zcela vyčerpaná i přes to, že jsme vybudovali půdní vestavbu, kde vznikla učebna jazyků a počítačová učebna. Plánujeme i další rozšíření půdních prostor,“ předznamenává starosta Mníšku Roman Slezák.

„Máme navíc informaci, že na místě stávající chemičky v Mníšku mají vzniknout nové byty a mělo by se sem přistěhovat cca 260 obyvatel. I tento rozvoj podle nás bude mít vliv na kapacity mateřské a základní školy,“ dodává starostka Oldřichova s tím, že o spádovost požádala také školu v Raspenavě, která sice souhlasila, nicméně proti byli zase místní rodiče. „Začali se chytat za hlavu, jestli jsme se nezbláznili. Ptali se, kdo tam bude jezdit, když všichni dojíždí za prací směr Liberec,“ tlumočí Jana Šťastná.

Nutnost zřízení školy navíc vyplynula také z demografické analýzy. Malotřídka pro zhruba deset dětí v každém ročníku se nakonec od školního roku 2026 otevře v budově dosavadního obecního úřadu, která nyní prochází kompletní opravou.

Celkem vyjde přestavba na zhruba 25 milionů korun, co největší část z toho by vedení Oldřichova rádo pokrylo z dotací. Úřad, poštu i kadeřnictví čeká stěhování z nynějších prostor do budovy Besedy.

Několik zápisů i přesun na jinou školu

„Nad problémem jsme nechtěli zavřít oči a dostávat rodiče do situace, aby si to nějak zařídili sami. Jelikož jsem před dvěma lety prošla kolečkem „nějak si to zařiď sama“, žádnému rodiči tuto situaci nepřeji. Tři zápisy a vysvětlování šestiletému dítěti, že nevíme, do které školy nastoupí a že bohužel se svými přáteli do školy jít nemůže. Nakonec i přesun z první třídy do druhé třídy na jinou školu. Opravdu to bylo srdcervoucí,“ přidává starostka osobní zkušenost. Nutně chce zabezpečit právě nejmenší děti, které ještě nezvládnou samostatně dojíždět mimo obec.

I přes aktuální situaci ve školství, kdy se mluví o slučování škol a způsobech financování nepedagogických pracovníků, Jana Šťastná plánům obce věří. Vedle toho má také připravený projekt na vznik lokální dětské skupiny, která by zajistila plynulý přechod zdejších dětí ze školky právě do školy.

V současnosti totiž Oldřichov mateřskou školu nemá a malé děti navštěvují tu v Mníšku nebo Nové Vsi. Se zajištěním personálu pro obě školská zařízení starostka obavy nemá, už nyní je prý v obci mnoho kvalitních pedagogů.