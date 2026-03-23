Most v Zákupech bude čtyři měsíce zavřený, mezi Mimoní a Lípou pojede víc vlaků

Autor: mak
  16:02aktualizováno  16:02
Řidiče, kteří jezdí do České Lípy nebo do Mimoně přes Zákupy, čeká brzy změna. Most v blízkosti zákupské čerpací stanice projde rekonstrukcí a od začátku dubna bude kompletně uzavřený. Provizorní most není možné postavit, a tak musí řidiči počítat s objížďkou.
Na mostě docházelo i k dopravním nehodám. Například v roce 2021 tam mladý řidič najel na betonová svodidla a auto převrátil na střechu. | foto: Hasiči Zákupy

Uzavírka by měla platit na čtyři měsíce, tedy do konce července. „Objízdná trasa na Mimoň pro osobní automobily povede přes Kamenici a Velký Grunov. Nákladní doprava bude odkláněna už ve směru od Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi přes Jablonné v Podještědí či Českou Lípu,“ popsal starosta Zákup Radek Lípa.

Pro cestující veřejnou dopravou bude platit výlukový jízdní řád. Část autobusové dopravy bude mezi Mimoní a Českou Lípou nahrazena vlakovými spoji.

„Půjde o až třináct párů vlaků každý pracovní den navíc k současným spojům linek L2 a R14B. Cílem je zmírnit dopady objízdných tras autobusů a zajistit, aby cestování mezi Mimoní a Českou Lípou bylo co nejrychlejší,“ objasnil krajský mluvčí Filip Trdla s tím, že výlukové jízdní řády lidé najdou na webu dopravce, až budou trasy schválené.

Historický most chtěli zbourat

Rekonstrukce mostu si vyžádá investici ve výši necelých 12 milionů korun. Součástí je také oprava téměř sedmi set metrů silnice.

„Most posílíme a opravíme tak, aby byl bezpečný a dlouhodobě funkční, a zároveň provedeme opravu povrchu silnice včetně nového značení. Okolí mostu bude upraveno tak, aby voda odtékala bezpečně a nedocházelo k poškození konstrukce,“ přiblížil krajský náměstek pro dopravu Daniel David.

Dvacetiletý řidič v zúžení najel na svodidla a otočil auto na střechu

Silničáři by měli mít rekonstrukci kompletně hotovou do sedmi měsíců. „Most bude zpevněn piloty a výztužemi. Bude rozebrána horní část mostu a poté nově složena a zpevněna,“ dodal starosta.

Omezený provoz je na silničním mostu v Zákupech už několik let. Původně měl být totiž historický pískovcový most zbourán, ale po dohodě s památkáři museli krajští radní nechat vypracovat nový projekt, který počítá se zachováním kamenných oblouků.

Most vede přes řeku Svitávku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.