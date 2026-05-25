Záložní operační centrum záchranné služby považuje liberecký hejtman za zbytečné

Za zbytečnou považuje liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) investici do záložního operačního centra zdravotnické záchranné služby. Jeho vybudování podle něj nařizuje legislativa. Kraj ho staví v Jablonci nad Nisou. Jen za vybavení dispečinku zaplatí včetně servisu 74 milionů korun, hrozí přitom, že zůstane nevyužité, řekl ČTK hejtman. Celkově kraj za novou základnu v Jablonci zaplatí přes 160 milionů korun, polovinu pokryje dotace z evropských fondů.
"My jsme v minulosti navrhovali ministerstvu zdravotnictví, jestli nechce změnit legislativu, protože my máme uloženo, že máme mít záložní systém v každém kraji. Je to principiálně 14 krát 70 milionů korun, které zaplatíte za software, který použijete jen v případě nějaké krizové situace na tom pracovišti A. Navrhovali jsme, jestli by třeba nemohlo vzniknout jedno záložní pracoviště pro Čechy a jedno pro Moravu," doplnil Půta.
Budování 14 záložních dispečinků záchranné služby je podle libereckého hejtmana rozhazováním peněz. Třeba policie ani hasiči záložní operační centra v krajích nemají, když je nějaký dispečink přetížený nebo by měl výpadek, automaticky se hovory přesměrují do sousedních krajů. Podle Půty by to bylo řešením i pro záchrannou službu a bezmála miliardu korun by bylo možné ušetřit.
V Libereckém kraji je operační středisko záchranné služby v Liberci, do konce června by mělo být hotové záložní v Jablonci nad Nisou. Novou základnu záchranné služby by i bez dispečinku kraj postavit musel, protože ji potřebuje přesunout z areálu jablonecké nemocnice. Bez operačního centra by ale stála zhruba polovinu. Podle Půty není vyloučeno, že vzhledem k novému vybavení by se operátoři záchranné služby mohli na stálo přesunout o deset kilometrů dál do Jablonce a liberecké centrum by mohlo být záložním.
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje má výjezdové základny ve 13 městech, v Liberci jsou dvě - jedna v centru a druhá na letišti. Dispečeři operačního střediska loni přijali téměř 81.000 volání, která vyústila v 65.000 výjezdů. Záchranná služba zaměstnává 360 lidí a každý den za pacienty v kraji vyjíždí 32 výjezdových skupin. Liberecký kraj loni na záchrannou službu přispěl 284 miliony korun, další desítky milionů ale každoročně investuje do modernizace nebo výstavby základen záchranářů. Aktuálně se staví nová základna v Turnově.