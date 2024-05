Liberec nejspíš koupí zámek v centru města, dohodl se s majitelem na ceně

Město za památku z 16. století zaplatí desítky milionů korun, přesnou cenu zatím vedení radnice říci nechce. Vyjádření současného vlastníka ČTK zjišťuje. Pro využití zámku existuje podle náměstka několik scénářů.

Na podmínkách prodeje se vedení radnice domluvilo se soukromým vlastníkem v úterý, kdy začal v Liberci šestidenní mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm, pro který je zámek centrem dění.

„My zatím kupní cenu nechceme zveřejňovat, protože čekáme na oficiální nabídku, ale pokud se to podaří, tak o tom bude rozhodovat červnové zastupitelstvo s tím, že při podpisu smlouvy bude zaplaceno padesát procent kupní ceny, v dalším roce 37,5 procenta a v dalším roce 12,5 procenta z kupní ceny,“ řekl Lenert.

Zámek sloužil jako ubytovna, soud či škola

Primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) dnes novinářům řekl, že nákup zámku nebude na úkor žádné z dalších chystaných investic města.

„Pro letošní rok (první splátku) to máme namyšleno tak, že to půjde ze zlepšeného hospodářského výsledku. To znamená z peněz, které jsme si nějakým způsobem našetřili nebo nám zůstaly v přebytku minulého roku,“ uvedl primátor.

Zámek v horním centru je jednou z nejstarších staveb ve stotisícovém městě. V minulosti sloužil nejen jako šlechtické sídlo, ale byl v něm i soud, ubytovna, ředitelství Státních lesů a statků, vysoká škola a v době své největší slávy tam měl Skloexport jednu z nejrozsáhlejších expozic skla na světě. Nyní je zámek po většinu roku prázdný.

22. dubna 2015

O jeho možném získání ze strany města se mluví několik posledních let. Zhruba před sedmi lety radnice cenu za nákup zámku odhadovala na 60 až 100 milionů korun. Lenert dnes sdělil, že dojednaná cena je o 20 procent nižší, než je odhadní. Pro využití zámku se podle něj nabízí několik scénářů.

„Samozřejmě město dál bude chtít, aby tam fungoval Anifilm a dneska se ukazuje, že je velice populární. Všichni to vidíme ve městě, že návštěvnicky je velice vítán a my dál s Anifilmem určitě budeme spolupracovat, ať by sídlil v zámku, nebo bychom museli najít jiné prostory,“ nastínil Lenert.

Už dříve radnice naznačila, že zámek by spolu s Anifilmem mohla částečně využívat také městská základní umělecká škola, která potřebuje další prostory. Lenert dnes nadnesl, že další možnou variantou je přestěhovat tam úředníky ze soukromé budovy S Toweru, kterou má město částečně pronajatou.

Pořadatelé Anifilmu si přitom na zámek dlouhodobě pomýšlejí, chtěli by tu rozšířit své aktivity celoročně. „Byli bychom rádi, kdyby do něj Liberečané opět začali chodit, protože mám pocit, že je to tak trochu bolavé místo města. Do budoucna bychom byli rádi, kdyby se zámek stal místem, které by se přetavilo v Dům animace,“ přiblížil v minulosti ředitel festivalu Tomáš Rychecký.