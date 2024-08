Ozdobou Liberce je už 400 let, ale až teď mu patří. Místní zámek čeká velká oprava

Město za zámek zaplatí dosavadnímu vlastníkovi, firmě Ústí Development ze skupiny MEI, celkem 81 milionů korun, které uhradí ve třech ročních splátkách.

„Tu myšlenku jsme postupně posouvali dopředu. Pro město je to unikání moment, protože zámek městu nikdy nepatřil, byť tu stojí už 400 let. Teď měníme historii a líbí se mi, jak k tomu všichni přistupují a hledají využití. Jako první by sem měla už někdy v září či říjnu nastoupit Kancelář architektury města, a tím se zámek poprvé natrvalo obydlí,“ nastínil při podpisu kupní smlouvy primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Dále se v zámku počítá s umístěním stálé expozice festivalu Anifilm, sídla úředníků nebo tříd pro libereckou základní uměleckou školu.

„Ale salonky, jako třeba Bavorský nebo Španělský, jsou velice zajímavé a těžko by se přestavovaly, takže najdeme několik možností,“ upřesnil náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

23. května 2024

Liberecký zámek se skládá ze starého Redernského a Nosticova křídla a Nového zámku. Vznikl v 16. století, už v roce 1615 ho ale s výjimkou zámecké kaple zničil požár. Redernové zámek následně vystavěli znovu, svou klasicistní podobu pak získal v 18. století. Po druhé světové válce zámek patřil státním lesům a také Vysoké škole strojní a textilní.

V 80. letech památku získal a přestavěl Skloexport a po jeho krachu koupil zámek za necelých šedesát milionů korun dosavadní vlastník. Peníze, které za něj nyní získal, by mohly svým způsobem zůstat v Liberci. Předseda správní rady MEI Peter Winkelman by je totiž rád investoval do jiného libereckého projektu, kterým je vznik nové čtvrti v areálu bývalé továrny Textilana.

Rekonstrukce zámku, která s sebou přinese bezbariérovost a další nutné opravy, by podle odhadu Adama Lenerta měla přijít na 41 milionů korun.

Salónky, restaurace i sklepy

„Potom budou naskakovat další investice, jako je to ale u historických budov města běžné. Kdo už zámek navštívil, tak si udělal obrázek o tom, jak vypadá. Samozřejmě neprošel dvacet let žádnou rekonstrukcí, takže to tomu odpovídá,“ dodal Lenert.

Mezi největší zajímavosti zámku patří například luxusní salónky z 90. let, kancelář české herečky Reginy Rázlové, místní restaurace Kaplanka, pivovarské sklepy i další podzemní prostory. A především zámecká kaple s historickým oltářem, varhanami a výbornou akustikou. Právě zde by město do budoucna chtělo pořádat svatby.

„Po koupi nás čeká také taková nemilá věc, a to inventarizace majetku. Jen pro představu je tu přes osm tisíc kusů, z čehož je kolem čtyř set lustrů,“ konstatoval se smíchem Lenert a přidal také jednu zajímavost.

Záhada skleniček

Společně s pracovníky z libereckého střediska Kontakt, kteří na zámku pořádají letošní letní akce, mají totiž podezření na jednu nepříjemnou věc.

„Když skončíme vyhlídkové okruhy, stává se nám, že jsou skleničky uklizené a druhý den se najdou venku vyskládané. Nikdo z pracovníků to prý nedělá, takže to musí být Kateřina z Redernu,“ usoudil s humorem liberecký náměstek.

„Údajně hlídá zámek, aby znovu nevyhořel,“ připomněl Michael Dufek ze střediska Kontakt.