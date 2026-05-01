Zámek Sychrov na Liberecku bude od soboty zavřený kvůli natáčení seriálu

Státní zámek Sychrov na Liberecku bude od soboty dva týdny zavřený kvůli natáčení seriálu. Jde o projekt americké produkce nazvaný New Horizon, který se v Česku natáčí od ledna. ČTK to řekla regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.
"Má se jednat o desetidílný seriál s tematikou sci-fi," dodala Bidlasová. Zámek na okraji Českého ráje, který patří mezi nejvýznamnější novogotické stavby v Česku, bude včetně zahrady uzavřený od 2. do 17. května.
Mezi filmaři je Sychrov oblíbený, využili ho pro více než 50 českých i zahraničních snímků. Jde o pohádky filmy, seriály, klipy i reklamy. Ze zahraničních snímků sloužil jako kulisa pro romantický film Kosmetička a zvíře z roku 1997 s Fran Drescherovou a Timothy Daltonem v hlavních rolích nebo před pěti lety natočený válečný snímek Na západní frontě klid s Felixem Kammererem. Zámek sloužil také jako kulisa při natáčení seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevignovou v hlavních rolích či série Génius s Geoffrey Rushem.
Zámek Sychrov je národní kulturní památkou, současnou podobu získal díky rodu Rohanů, kteří ho vlastnili 125 let od roku 1820. Patří mezi nejnavštěvovanější památky v Libereckém kraji, loni do něj zavítalo přes 87.000 turistů. Mezi nejvýznamnější každoroční akce patří velikonoční a vánoční trhy, Skotské hry či setkání amerických automobilových veteránů.