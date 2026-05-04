Zámek Sychrov v Libereckém kraji bude mít vlastní poštovní známku

Zámek Sychrov, který je druhou nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji, bude na poštovní známce. Tento týden ji vydá Česká pošta v edici Krásy naší vlasti, ve které v současnosti vydává i známku se zámkem Konopiště na Benešovsku. ČTK o tom dnes informoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík. V Libereckém kraji není Sychrov první památkou s vlastní známkou, před devíti lety ji získal hrad a zámek Frýdlant na Liberecku.
Příležitostnou známku s písmenným označením "A" a vyobrazením sychrovského zámku uvede Česká pošta ve středu. "Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Hlavním motivem známky je východní průčelí zámku Sychrov. Kompozici doplňuje Amor s volavkou, jedna z parkových fontán. Jednotícím prvkem celé emise je rod Rohanů, který se zasloužil o největší rozkvět zámku a významně ovlivnil jeho současnou podobu," uvedl Vitík.
Známky s tematikou hradů a zámků vydává Česká pošta od roku 1993. Označení známky "A" odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní do 50 gramů, podle aktuálního ceníku základních poštovních služeb je v hodnotě 36 korun. "Známka je tištěna ofsetem a vychází v tiskových listech po osmi známkách v nákladu 80.000 kusů. Známky budou k dispozici na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu," dodal mluvčí České pošty.
Sychrovský zámek je po hradu Trosky v Českém ráji druhou nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji, loni jím prošlo přes 87.300 lidí. Zámek je od roku 1995 národní kulturní památkou.
Historie místa sahá až do 15. století, kdy tu stávala tvrz. Spojený byl i s Valdštejny, o současnou podobu zámku se ale zasloužili Rohanové, kteří ho získali v roce 1820. Do dnešní romantické novogotické podoby ho nechal v polovině 19. století přestavět kníže Kamil Josef Rohan. Založil také zámecký park o rozloze 23 hektarů v anglickém stylu. Jednou z nejznámějších osobností, která na Sychrově pobývala, je hudební skladatel Antonín Dvořák.