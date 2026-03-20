Zámek v Zákupech proměnil bývalý depozitář na apartmá císařova hofmistra

Celoročně přístupný státní zámek v Zákupech na Českolipsku proměnil část bývalého depozitáře v prvním patře na apartmá císařova hofmistra. Stane se součástí zimní prohlídkové trasy. První návštěvníci si upravený okruh budou moci prohlédnout za týden v pátek při velikonočních trzích. Podle kastelána zámku Vladimíra Tregla nebudou prohlídky na tomto okruhu pro návštěvníky už tolik fyzicky náročné.
"Aby zimní prohlídkový okruh měl dostatečný počet místností, tak jsme k němu doteď přidávali několik pokojů ve druhém patře zámku, což bylo hlavně pro starší účastníky prohlídky už trošku namáhavé. Několikrát museli jít po schodech nahoru, pak zase dolů. Takže prohlídka bude teď působit uceleněji a nebude, obzvláště pro starší lidi, tak fyzicky náročná," řekl kastelán ČTK.
Proměnou prošly místnosti, kam se dosud návštěvníci podívat nemohli. Za první republiky v nich bydleli zaměstnanci lesní správy, později tam byl depozitář. "Ty místnosti byly ve stavu absolutně neodpovídající historickému charakteru," uvedl Tregl.
Místnosti podle něj opravovali postupně několik let z peněz z rozpočtu zámku. "Došlo k restaurování historických výmaleb na stropech a na stěnách, obnově dveřních fládrů, k obnově parketových podlah, k restaurování kachlových kamen a samozřejmě nábytku, obrazů a tak dál. A je tam vytvořeno třípokojové apartmá pro hofmistra císaře Ferdinanda Dobrotivého. Takže jsme těm místnostem dali podobu, jakou mohli mít ve třetí čtvrtině 19. století, když Ferdinand Dobrotivý na zámku přes léto sídlil. Jsou to pracovna, ložnice a salon," dodal kastelán.
Poupravený zimní okruh má podle něj smysl otevřít už nyní, přestože se blíží letní sezona, kdy návštěvníci v zámku chodí po jiných trasách. "My hlavní sezonu nezahajujeme 1. dubna, ale až 1. května. Je to z důvodu, že v těch hlavních místnostech máme původní papírové tapety a nechceme tam chodit v klimaticky méně vhodných měsících, ke kterým ještě duben patří," uvedl Tregl. Novinku podle něj potřebovali i kvůli velikonočním trhům. "Na ty sem přijde spousta lidí, kteří už třeba na zámku byli, a kdybychom neměli novinku, nebudou motivovaní se do toho zámku jít podívat," dodal.
Zákupský zámek patří k nejcennějším památkám v Libereckém kraji a je národní kulturní památkou. Loni měl rekordní návštěvnost, když přišlo bezmála 48.700 lidí. K vyšší návštěvnosti pomohly zámku zejména novinky - dokončená rekonstrukce hospodářského dvora s unikátními barokními konírnami a také nová expozice věnovaná Anně Marii Františce, velkovévodkyni Toskánské, která dvůr v roce 1694 založila.