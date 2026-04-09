Zanedbané území u bývalé textilky promění Hrádek nad Nisou na park

Hrádek nad Nisou na Liberecku promění zanedbané území u bývalé textilní továrny Bekon na park. Obnova nevyužívaného prostoru zarostlého náletovými dřevinami mezi ulicemi Anglickou, Václavskou a 1. máje přijde na 92,6 milionu korun. Město získalo na projekt téměř 57 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Park nabídne obyvatelům místo pro odpočinek blízko centra, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Eva Jiříčková.
Na úpravě areálu bývalé textilky se pracuje od roku 2024. Většinu budov stavbaři zbourali, výjimkou je tovární komín a bývalá administrativní budova, která je součástí Václavské ulice a čeká ji rekonstrukce. Na místě zbouraných výrobních hal vyrostl depozitář s městským archivem a dům sportu. Příští rok stavbaři dokončí budovu polikliniky. Celkově přijde revitalizace areálu na 600 milionů korun.
Park Bekon na stavbu naváže, výsledkem obnovy zanedbaného prostoru bude moderní, funkčně propojený a architektonicky hodnotný veřejný prostor. "Nový park propojí důležité části města a vytvoří přirozené místo pro setkávání lidí všech generací. Jde o jednu z klíčových proměn této lokality," uvedl starosta Pavel Farský (Hrádek potřebuje změny!).
Návrh pracuje s přirozeným modelováním terénu, který je svažitý a přirozeně klesá od severu k jihu. Tímto směrem také povede hlavní komunikační osa doplněná sítí dalších cest, které propojí jednotlivé části území i okolní ulice. Hlavní trasu doplní schodiště, zatímco vedlejší cesty s mírnějším sklonem zajistí pohodlný pohyb i pro lidi se zdravotním omezením. "Velký důraz jsme kladli na bezbariérovost parku. Chceme, aby byl dostupný opravdu pro všechny," doplnil Jiří Palas z odboru investic a správy města.
Výraznou roli v podobě parku budou mít architektonické prvky, které prostoru dodají charakter i funkční využití. "V horní části vznikne vyhlídková věž, pod svahem altán určený k odpočinku a mezi nimi amfiteátr využívající přirozený sklon terénu. V blízkosti Schubertovy vily chceme obnovit historickou fontánu a zrekonstruovat studnu. Návrh zároveň počítá s využitím materiálů z demolovaného areálu Bekon, které budou součástí mobiliáře nebo konstrukcí záhonů a připomenou tak industriální minulost místa," uvedla Jiříčková.
Zásadní součástí projektu je práce se zelení a vodou. Park bude rozdělený do několika funkčních celků, od otevřených travnatých ploch přes rozsáhlý sad až po přírodě blízké biotopové části. Klíčovým prvkem bude retenční nádrž o ploše zhruba 1500 metrů čtverečních, která bude zachytávat srážkovou vodu z okolních ploch, umožní její postupné vsakování a zároveň vytvoří přirozený biotop. Přispěje tak k ochlazování prostředí i k podpoře biodiverzity.