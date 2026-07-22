Zařízení Paprsek v Liberci zajistí dětem v krizových situacích bezpečné zázemí

Autor: ČTK
  16:11aktualizováno  16:11
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Bezpečné zázemí pro děti v krizových situacích zajistí nové zařízení Paprsek, které dnes v Puškinově ulici Liberci otevřel Liberecký kraj. Odkoupení a vybavení dvojdomu přišlo kraj na 23,5 milionu korun, dvě třetiny ale uhradila dotace z Národního plánu obnovy. Jsou tam dvě samostatné domácnosti, každá pro čtyři děti, kterým nabízí zázemí odpovídající současným standardům komunitní péče, řekla ČTK krajská radní Anna Václavíková Provazníková (Starostové pro Liberecký kraj).

Paprsek poskytuje ochranu a pomoc ohroženým dětem do 18 let, které se ocitly bez péče svých rodičů nebo je vážně ohroženo jejich zdraví, bezpečí či příznivý vývoj. Pomoc nabízí podle Václavíkové Provazníkové dětem ohroženým zanedbáváním, týráním nebo zneužíváním, ale také dětem, jejichž rodiče se o ně z vážných důvodů nemohou dočasně postarat. "Například z důvodu hospitalizace, výkonu trestu nebo jiné krizové životní situace," doplnila.

Zařízení vzniklo v rámci transformace Dětského centra Liberec. "Každé dítě si zaslouží vyrůstat v bezpečném a důstojném prostředí, zvláště pokud se ocitne v těžké životní situaci. Nové zařízení Paprsek představuje další důležitý krok v proměně systému péče o ohrožené děti v našem kraji. Místo velkých institucí vytváříme prostředí, které dětem poskytne pocit domova, jistoty a individuální péči," uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Dětské centrum Liberec dlouhodobě mění podobu svých služeb tak, aby děti vyrůstaly v prostředí co nejvíc připomínajícím běžný domov. V současnosti provozuje tři komunitní domácnosti v samostatných bytech, které si kraj pronajímá od města Liberec. "Další dvě skupiny dětí však dosud využívaly prostory hlavní budovy bývalého dětského domova pro děti do tří let, jehož provoz skončil v říjnu 2024. Tyto prostory už neodpovídají současným standardům krizové péče o děti a mladistvé," řekla krajská radní k důvodům pořízení nového dvojdomu.

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