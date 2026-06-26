Zavízofest rozproudí Tanvaldský Špičák

V rámci akce Zavízofest 2026 vystoupí skupiny Kluk z Husovky, Makule, OMNION či Sépie z hor.
Festival proběhne v sobotu od 18 do 23 hodin.
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V rámci akce Zavízofest 2026 vystoupí skupiny Kluk z Husovky, Makule, OMNION či Sépie z hor.
Festival proběhne v sobotu od 18 do 23 hodin.
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...
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V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
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V Olomouckém kraji dnes nejvyšší teplota dosáhla 36 stupňů, meteorologové ji naměřili ve Šternberku na Olomoucku. Teplo bylo i na horách, na Lysé v Beskydech...