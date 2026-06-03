Závodníci poběží z Hejnic do Pekla

Připravené jsou trasy o délce 1,2 km, 4,4 km a 12,6 km. Start i zázemí závodu bude v hejnickém skateparku.
Zájemci se mohou na závody registrovat on-line předem, na místě potom od 7.30 do 9 hodin.
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Připravené jsou trasy o délce 1,2 km, 4,4 km a 12,6 km. Start i zázemí závodu bude v hejnickém skateparku.
Zájemci se mohou na závody registrovat on-line předem, na místě potom od 7.30 do 9 hodin.
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