Závody horských služeb v Jizerských horách mají poprvé program pro diváky

Mezinárodní závody horských služeb v Jizerských horách, které mají více než padesátiletou tradici, budou mít poprvé doprovodný program pro veřejnost. Závody se konají tuto sobotu. Centrem dění pro diváky bude náměstí v Hejnicích, účastníky závodu ale mohou lidé sledovat i v terénu. V tiskové zprávě o tom informoval náčelník Horské služby Jizerské hory David Savický.
"Závody jsou každoročně velkou událostí nejen pro horské záchranáře, ale také pro celý region. Letos jsme se rozhodli otevřít jejich atmosféru více veřejnosti a nabídnout návštěvníkům možnost poznat naši práci zblízka. Věříme, že spojení vrcholné záchranářské soutěže s programem pro rodiny a děti přinese jedinečný zážitek všem, kteří do Hejnic dorazí," uvedl Savický.
Program na náměstí v Hejnicích začne v sobotu ve 12:00. Návštěvníci se tam budou moci setkat s horskými záchranáři a dozvědět se více o jejich práci. Součástí akce je i promítání dokumentárních filmů či večerní koncert skupiny Superhero Killers. Zájemci budou moci sledovat soutěžící i při některých disciplínách, například na Frýdlantském cimbuří nebo na Ořešníku, kde se odehrají technicky nejnáročnější části závodu.
Jednotlivé disciplíny mezinárodního závodu vychází z reálné práce horských záchranářů. Soutěžní hlídky složené ze dvou horských záchranářů letos čeká více než 20 kilometrů v náročném horském terénu. Na trase je čeká horolezecký výstup, pětikilometrová časovka, technické disciplíny zaměřené na práci s lanovou technikou, přemostění, prusíkování či slaňování. Nedílnou součástí závodu jsou také zdravotnické úkoly simulující skutečné zásahy u zraněných turistů, cyklistů nebo horolezců.
"Mezinárodní závody nejsou jen sportovním měřením sil. Jsou především prověrkou odborných dovedností, fyzické připravenosti a schopnosti spolupráce v situacích, které velmi věrně kopírují reálné zásahy v horském prostředí. Zároveň představují jedinečnou příležitost ke sdílení zkušeností mezi horskými službami z různých zemí," řekl náčelník a ředitel Horské služby ČR René Mašín.
Tradice mezinárodního závodu v Jizerských horách sahá do roku 1975, kdy se tam uskutečnil první ročník. Mezi účastníky patří záchranáři z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a dalších evropských zemí.