Zažít Liberec jinak

Na programu bude společná lekce pilates či acrojógy, představení pro děti, opékání buřtů nebo běžecká soutěž pro nejmenší.
Souběžně bude možné se zúčastnit swapu (tedy komunitní výměny drobných věcí a rostlin).
Akce začíná od 14 hodin.
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Na programu bude společná lekce pilates či acrojógy, představení pro děti, opékání buřtů nebo běžecká soutěž pro nejmenší.
Souběžně bude možné se zúčastnit swapu (tedy komunitní výměny drobných věcí a rostlin).
Akce začíná od 14 hodin.
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Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...
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Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...
Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích míst. Největší rozdíl průzkum zjistil na Zálabí, kde je 272...
Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) otevře v neděli své brány veřejnosti. V rámci Evropského týdne mobility...
Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...
Bytová zástavba, městská knihovna, prostor pro setkávání i přístupné nábřeží Úpy. Taková by mohla být podle vítězného návrhu urbanistické soutěže nová podoba...
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Pokrývačské řemeslo se v rodině Lakomých dědí z generace na generaci již více než 100 let. Jaroslav Lakomý mladší v těchto dnech dokončil náročnou opravu střechy kostela sv. Jiljí ve Svitavách, na...
Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala...
Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která...
Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se stal...
Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 4 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé čtvrté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové...
Moravskoslezský kraj letos rozdělí dva miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury. Z devíti žádostí podpoří šest projektů. ČTK to řekla mluvčí...
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„Na začátku školního roku si musím pokaždé půjčit od rodičů. Nevím, co bych bez nich dělala,“ popisuje samoživitelka Markéta. Zářijové výdaje pro ni nejsou jen nepříjemností, kterou by pokryla z...
Do svatostánku sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který zdobí evropsky unikátní freska Ježíše ve vinném lisu, se vrátily tři vzácné obrazy. Díla se podařilo objevit v církevních depozitářích, po...
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