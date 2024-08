Nová „zdrávka“ by měla do čtyř let sloužit studentům z Liberecka i Jablonecka

Soutěž byla dvoukolová, celkem se do ní přihlásilo 27 uchazečů a v užším výběru druhého kola jich zbylo pouze šest. Součástí návrhů bylo rovněž stanovení celkové předpokládané částky na stavbu, která se nyní odhaduje bez vnitřního vybavení na zhruba 630 milionů korun bez DPH.

„S absolutním vítězem budeme v srpnu jednat v rámci jednacího řízení bez uveřejnění o přípravě projektu,“ řekl k výsledku hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Nová budova, o kterou usiluje liberecká zdravotnická škola už řadu let, bude stát v Jablonecké ulici za současnou střední odbornou školou nedaleko sídliště Broumovská. Dnes sídlí v historickém domě z roku 1812 naproti kostelu sv. Antonína na Sokolovském náměstí.

„Dispozice památkového objektu ale neumožňují škole další rozvoj. Výstavbou nových prostor chceme docílit toho, aby škola mohla uspokojit vzrůstající poptávku po zdravotnickém personálu. Nutně také potřebuje nové, moderně vybavené odborné učebny,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic a veřejných zakázek Zbyněk Miklík.

Odliv zdravotnického personálu

Jeho slova potvrdil také Jiří Čeřovský, náměstek pro školství, mládež a tělovýchovu.

„Vývoj je v těchto oborech velmi dynamický. Nová škola se bude stavět na desítky a desítky let dopředu a musí odpovídat trendům zdravotnictví. Aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou a dvě místní nemocnice budou poskytovat studentům a studentkám velmi dobré podmínky tak, aby v maximálním množství nejen dostudovali, ale hlavně nastoupili do zdravotnictví,“ zdůraznil Čeřovský s tím, že odliv středního zdravotnického personálu bude do budoucna podle dostupných dat vzhledem k demografickému vývoji dramatický.

„Současná budova je opravdu na hranici kapacit, učí se ještě v jiných budovách. Neznamená to ale, že bychom chtěli omezovat kapacitu ostatních středních zdravotnických škol v kraji. Naopak budeme například navyšovat kapacitu školy v Turnově, nově máme také zdravotnickou školu v České Lípě a poslední je v Jilemnici,“ objasnil Půta.

Kromě zmíněné nové budovy se v dalších etapách projektu uvažuje v lokalitě nad školou o výstavbě internátu. Pokud půjde vše podle plánu, moderní budovy by se studentky a studenti mohli dočkat na podzim roku 2028.

„Nová škola bude nejen pro Liberecko, ale díky umístění v Jablonecké ulici a blízkosti tramvaje také pro Jablonecko. Bude navíc v docházkové vzdálenosti Krajské nemocnice Liberec,“ zmínil další výhodu hejtman.