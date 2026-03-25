Modernizace trati mezi Libercem a Prahou nabírá zpoždění, pro kraj je klíčová

Projekt za 120 miliard korun počítá se zkrácením jízdní doby z Liberce do Prahy ze současných 160 na necelých 70 minut.
Rychlé vlakové spojení mezi metropolí a Libercem je podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty nejdůležitější strategický projekt na železnici severovýchodně od Prahy.
Hejtman se obává, že bez kvalitního železničního spojení bude Liberecký kraj v meziregionálním srovnání stále víc zaostávat ve vzdělávacích i pracovních příležitostech, slábnout bude zájem investorů, hospodářské výkony průmyslu i v cestovním ruchu.
„Kraj udělal vše pro to, aby rychlé vlakové spojení mezi Libercem a Prahou dostalo zelenou, stavba je ale projektem státu,“ doplnil hejtman.
Jen zpracování projektů přijde podle odhadů na 700 milionů korun, Správa železnic (SŽ) ale zatím soutěže na projektanty jednotlivých úseků nevypsala.
„Pro nás je důležité, aby se pokračovalo v projektové přípravě i proto, aby se zpřesnily průchody nejcitlivějšími místy, jako je Čtveřín, Hodkovice nad Mohelkou nebo vjezd do Liberce tak, aby územní rezerva, která je v tuto chvíli chráněná v zásadách územního rozvoje, nebyla tak široká, abychom co nejméně ztěžovali rozvoj těch měst a obcí,“ řekl Půta. Koridor blokovaný pro stavbu je 600 metrů široký.
Nejzaostalejší tratě v Česku
Železniční trať z Liberce na Prahu vybudovali stejně jako většinu tratí v Libereckém kraji v druhé polovině 19. století, od té doby nebyla zásadněji modernizována. Trasa do Prahy je jednokolejná, o její modernizaci se hovoří léta, od roku 1990 bylo zpracováno 16 studií.
V roce 2003 se předpokládalo, že rychleji budou vlaky jezdit už v roce 2010, přednost ale vždy dostaly jiné železniční tratě v Česku. Ze 70 miliard korun, které stát každoročně do železnic investuje, jde podle Půty do Libereckého kraje v průměru jen půl procenta, proto jeho tratě patří v Česku k nejzaostalejším.
Současně s rychlejší železniční tratí připravují Liberecký kraj, Správa železnic a město Liberec přestavbu libereckého vlakového nádraží na moderní dopravní terminál. Investice odhadovaná na více než dvě miliardy korun propojí vlakovou, autobusovou i městskou dopravu.
„Vítěz architektonické soutěže na podobu terminálu by měl být znám v dubnu nebo květnu. Věřím, že se ty věci podaří nějak skloubit dohromady,“ dodal hejtman. Mít nádraží, do kterého nevedou žádné „normální“ koleje, nedává podle něj z pohledu plánování investic příliš smysl.