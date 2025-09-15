Zprávu o úmrtí Petra Trunce oznámilo město na svých facebookových stránkách. „S lítostí jsme přijali zprávu, že ve čtvrtek 11. září 2025 ve věku nedožitých 83 let zemřel pedagog a sbormistr Mgr. Petr Trunec,“ uvedlo město.
Petr Trunec patřil k výrazným osobnostem České Lípy a měl velký vliv především na kulturní a hudební fungování města.
„Jsme mu vděčni za vše, co pro naše město vykonal a vážíme si veškerého času, který našemu městu věnoval. Děkujeme. Čest jeho památce,“ pokračuje oznámení.
V roce 2022 obdržel Petr Trunec společně se svou manželkou Marií vyznamenání Poděkování starostky. V témže roce ho ocenil Poctou hejtmana Martin Půta.
Poctu hejtmana získal stejně jako manželka za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby.
„Je pastoračním asistentem, pedagogem a učitelem hudby. Petr Trunec vedl komorní pěvecký sbor Camerata. K tomu se stal spoluzakladatelem Kruhu přátel hudby v České Lípě. Se svou manželkou dokázal zajistit finanční prostředky na opravu střechy fary, obnovu elektrické instalace, stropu a střešní krytiny v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě,“ stálo tehdy ve zdůvodnění, proč získal cenu.
Na Petra Trunce zavzpomínala řada obyvatel České Lípy. „Upřímnou soustrast, byl to i slušný muzikant,“ uvedl pod příspěvkem na Facebooku Pavel P. „Chodila jsem k němu do sboru před 55 lety,“ přidala se Martina E. „I já jsem u něj zpívala ve sboru, byl to skvělý člověk,“ dodala Jaruš H.